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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas’ta üreticiye umut oldu

Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas’ta üreticiye umut oldu

- KİRAZ BAHÇESİ DETAY

Kiraz Üretimi Erken Uyarı Erken Uyarı Sistemi Kirazlı 

--OKUL MÜDÜRÜ RÖP
--DİĞER DETAYLAR

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Suşehri ilçesinde geliştirilen ve Türkiye’de ilk defa farklı bir budama terbiyesinin uygulandığı Rus anaçlı kiraz bahçesi, don olaylarına karşıda direnç gösteriyor SİVAS

- Sivas’ın Suşehri ilçesinde geliştirilen ve Türkiye’de ilk defa farklı bir budama terbiyesinin uygulandığı Rus anaçlı kiraz bahçesi, don olaylarına karşıda direnç gösteriyor. Sivas’ın Suşehri ilçesinde Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 7 dönüm alana kiraz bahçesi kuruldu. Öğrencilere eğitim vermek amacıyla kurulan kiraz bahçesi, TUBİTAK tarafından da desteklendi. Geliştirilen kiraz bahçesinde Türkiye’de ilk defa farklı bir budama tekniği kullanıldı. Rus anaçlarından seçilen kiraz bahçesi don olaylarına karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor. Sivas’ta bu yıl yaşanılan don olaylarından etkilenmeyen kiraz bahçesi çiftçilere de umut oldu. Kirazların yakın zamanda hasat edilmesi bekleniyor. Türkiye’de ilk Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okum Müdürü Murat Doğruyol, kirazlıkta Türkiye’de ilk defa farklı bir budama terbiyesinin kullanıldığını belirterek, “Bu kirazlığımız 7 dönüm üzerine yapılmış TUBİTAK destekli olarak hazırlandı. Kirazlığımızın özelliği bodur kirazlar ve farklı bir budama terbiyesi uygulandı. Türkiye’de ilk defa bir budama terbiyesi uygulandı. Ayrıca anaçlarımızı Rus anaçlardan seçtik. Rus anacından seçtiğimiz için don olayıyla fazla karşılaşmadık. Özellikle bu yıl Sivas’ta karşılaşılan don olayları bu kirazlığımıza uğramadı. Bununda en büyük sebebi rus anaçların seçilmesi ve iklime uygun türün tarlada uygulanmasıdır. Rus anaçların özelliği daha geç çiçek açması. Daha geç çiçek açtıkça ilkbaharda karşılaşılan soğuklarda ağaçlarımız etkilenmiyor. Verimi yükseltiyor aynı zamanda don olayını engelliyor’’ dedi.
Rus anaç don olaylarına dirençli Doğruyol, rus anaçların don olaylarına karşı dirençli olduğunu söyleyerek, “Sivas’ta özellikle vişne ve kiraz üretimi yapanların bu işi profesyonel yapması gerekir. 2 ya da 3 ağaç üzerinden yaparsa yeterince ilgilenemediği görülür çünkü her ağacın kendine özel bakım şartları var. Bu şartlar karşılanmadığı zaman yeterli verime ulaşılamıyor. Çiftçilerimize özellikle meyveciliğin kiraz ve vişnenin bahçe bahçe düzenlenmesi yapılmalıdır. Bu şekilde para kazanabileceklerine inanıyorum. Don olaylarında iklime uygun doğru türün seçilmesi lazım. Aynı zamanda her ilçemizde erken uyarı sistemi var. Bu erken uyarı sistemini takip edip o günler gerekirse ısıtma yapılabilir saman yakılabilir. Bu tür yöntemler uygulanabilir. Ama tabi bu kriterler uygulanmazsa Sivas yöresinde bu tür şeyler devam ettiği için don olayıyla karşılaşılabilir. Rus anacı farklı olduğu için bu yıl biz don olayıyla karşılaşmadık’’ ifadelerini kullandı. (DK-GF-
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