Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sobalar elde kaldı, satıcılar umduklarını bu yıl bulamadı

Sobalar elde kaldı, satıcılar umduklarını bu yıl bulamadı

Sobalardan görüntü

Doğalgaz Kar Yağışı 

-Soba satıcısından konuşma
-Sobaları tabir ederken görüntü
-Sobalardan genel ve detay görüntü

( SİİRT -ÖZEL) SİİRT

- Siirt’te yoğun kar yağışı ve oluşan soğuk havalara rağmen soba satışlarında hareketlilik yaşanmadı. Siirt Bakırcılar Çarşısında faaliyet gösteren sobacılar, doğalgazın yaygınlaşmasıyla sobaya olan talebin bitme noktasına geldiğini söyledi.

Siirt’te kurak geçen uzun bir aradan sonra yağışların gelmesiyle işlerinin hareketleneceğini bekleyen sobacılar, bu yıl umduklarını bulamadı. Sobacı Kadir Göz, evlerde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle sobaların artık tercih edilmediğini dile getirdi. Yıllardır babadan kalma soba imalatçılığı yapan Kadir Göz, doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile birlikte soba satışlarının tamamen durduğunu belirtti.
Bu yıl iş yapamamaktan yakınan soba satıcısı Göz, “10 yıldır soba mesleğini yapıyorum. 10 yıldır böyle durgunluk görmedik. Bayağı havalar kurak geçtikten sonra yağmur, kardan hemen etkilenmedi soba satışları. Yine durgundur. Bu da doğalgazdan kaynaklanıyor. Doğalgaz bayağı işleri bitirdi. Doğalgaz Siirt’in bütün çevresini kapladığı için de satışlarımız bayağı düşüktür. Köyden kente yerleşmeler olduğu için soba satışlarımız bayağı durgundur. Şu an bütün sobaları bitirmemiz gerekirken baya elimizde soba kaldı. Bu sene kış sezonunu umduğumuzu bulamadık” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı