Sivas’ta yüksek hızlı tren sevinci

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( SİVAS ) -- Performans testi için bugün Ankara’dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren Sivas’ta sevince neden oldu SİVAS



- Performans testi için bugün Ankara’dan hareket eden Yüksek Hızlı Tren Sivas’ta sevinçle karşılandı. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşımı 2 saate düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Ekim ayından buyana süren ray oturtma ve ağırlık testlerinin ardından geçtiğimiz günlerde Yüksek Hızlı Tren ilk kez raylara girip Kırıkkale ve Sivas arasında ağırlık test sürüşünü gerçekleştirmişti. Bugün de ilk performans testi için Ankara’dan hareket etti. Saat 08.00’da başlayan performans sürüsü öğle saatlerinde Sivas’ta başarılı bir şekilde tamamlandı. Sevinçle karşılandı Muhalif siyasetçiler tarafından “yapılamaz” denilen, “gereksiz” denilen projede sona yaklaşılması ve trenin Sivas’a ulaşması Sivaslılar tarafından sevinçle karşılandı. Sivaslılar bitirilemez denen Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşılmasını mutlulukla karşıladı. Turan Koçer bu projenin Sivas’a çağ atlatacağını belirtip, “Sivas için gerekli bir şey. Çağ atlatacak bir çalışma. Sivas’ımız gelişmek üzere ve Ankara ile bizi yakınlaştıracak. Herkesin işini kolaylaştıracak. Bakanlıklarla, devletle bizi yakınlaştıracak güzel bir hizmet” dedi.

“Gereksiz” diyenler kötü niyetli Osman Sayınçelebi ise projenin gereksiz olduğunu söyleyenlerin kötü niyetli olduğunu ifade edip, “Hızlı tren teknolojik olarak memleketimize büyük katma değerler sağlayacaktır. Projenin yapımından sonuna kadar emeği olanları tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum ben. Büyük bir nimet. Bazı insanlar siyaseten teknolojiyi kötüye kullanıyorlar. Onların gerçekte niyetleri öyle değil ama bu işleri yapanları kötülemek amacıyla konuşuyorlar. Ondan bir medet umuyorlar sanki ama beyhude. Sivas halkı her şeye layık. Cumhuriyet’in temelinin atıldığı bir kent burası. Yani daha çok şeylere layık Sivas. İnşallah bunu devamı gelir. Karsa kadar gider devamında” dedi.

Mehmet Aslan ise Yüksek Hızlı Trenin Sivas için önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi.



“Sivas’ın kalkınması için güzel bir proje. Pandemi engel olsa bile ileriye dönük çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık teknoloji bayağı bir ilerledi. Yollar yetmiyor. Hayatın hızına vaktine yetişemiyoruz. Daha iyi olacağını düşünüyorum” (DK-GF-



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