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Sivas’ta buğday rekoltesinde endişeli bekleyiş
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Sivas’ta buğday rekoltesinde endişeli bekleyiş

Sivas’ta buğday rekoltesinde endişeli bekleyiş

Buğday tarlası detay

Asad Lyon Kuraklik 

-Hasarlı buğday detay
-Ziraat Odası Başkanı röp.

( SİVAS -ÖZEL) - Kentte yaşanan don ve kuraklık sebebiyle bu yıl buğdayda yüzde 50’nin üzerinde bir rekolte kaybı yaşanması bekleniyor SİVAS

- Sivas’ta yaşanan don ve kuraklık sebebiyle bu yıl buğdayda yüzde 50’nin üzerinde bir rekolte kaybı yaşanması bekleniyor. Buğday üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas’ta buğdaylar başak verdi. Mayıs ayında kentte yaşanan don olayında birçok çiftçinin buğdayları zarar görmüştü. Hasada sayılı günler kala Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğday tarlasında incelemelerde bulundu. Çetindağ, 2021 yılında kuraklık ve don olaylarının etkisiyle yüzde 50’nin üzerinde bir kayıp olduğunu açıkladı.
Çiftçilerin kara kara düşündüğünü söyleyen Çetindağ, geçen yıl dönümde 300 kilo ürün elde edildiğini ancak bu yıl 150 kilogram ürün alınacağını aktardı. "Kayıp yüzde 50'nin üzerinde" Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğdayda yüzde 50’nin üzerinde bir kayıp olduğunu belirterek, “Sivasımızda hasat zamanı yaklaştı. Onun için şu anda araziyi geziyoruz. Geçen sene kurak bir dönem ekilmişti. 2021 yılına gelince belki ikinci, üçüncü ay yağışlar iyi oldu ama daha sonra 9-10 Mayıs aralığında Sivas’ta bir soğuk oldu. Bu bizim buğdaylarımızda büyük bir hasar oluşturdu. Onun akabinde kuraklık da olunca tüm ülkemiz ve Sivasımızda etkilendiği için bu sene Sivasımızda buğday üretiminde yüzde 50’nin üzerinde bir kaybımız var. Bu kuraklık ve don Sivas’ı bu sene çok etkiledi. Geçen sene ortalama 300 kilo alınması gerekirken buğday ve arpada bu sene yaklaşık 100-150 kilo civarında ürün elde edilecek dönümünde. Buğday deposu dediğimiz ülkemizde 1 milyon tona yakın buğday hasadımız vardı. Ama bu sene hasat döneminde yaklaşık 400-500 ton civarında buğday, 200-300 ton da arpa hasadı bekleniyor. Yüzde 50’nin üzerinde bir gelir kaybımız var’’ dedi.

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