Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şırnak'ta yeni kontrollü normalleşme başladı esnaf iş yerini açtı, öğrenciler okula koştu

Şırnak'ta yeni kontrollü normalleşme başladı esnaf iş yerini açtı, öğrenciler okula koştu

OKULLARIN AÇILMASI

Öğretmen Çay Bahçesi Kıraathane Çay Ocağı Öğrenciler 

-ÇOCUKLARIN OKUL BAHÇESİNDE OYUN OYNAMASI
-MÜDÜR KONUŞMA
-ÇARŞI ESNAFI
-VATANDAŞLAR
-RESTORAN İŞLETMECİSİ KONUŞMA
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasının ardından korona virüs risk değerlendirme haritasında mavi kategoride bulunan Şırnak’ta kontrollü normalleşme süreci de başladı.
Esnaf iş yerini açarken, çocuklar da okulların yolunu tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı kontrollü normalleşme ile ilgili açıklamasın ardından Şırnak’ta restoran, lokanta, kahvehane, kafe, kafeterya, çay ocağı, kıraathane, çay bahçesi, tatlıcı, pastane gibi iş yerleri müşteri almaya başladı.
Şırnak’ta restoran işleten Faysal Bilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından iş yerini açtığını söyledi.

Bilir, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Mesafelerimizi ayarladık, bahsedilen yüzde 50 potansiyeline göre müşterilerimiz alacağız. Hazırlıklarımız tamam, bekliyoruz. İnşallah güzel olur baya uzun bir aradan sonra. Bizi sıkıntıya sokan sabah yedi ile akşam yedi olayıdır. Keşke sabah yedi ile akşam dokuz arası olsaydı. En azından müşterilerin akşam yemeği de aradan çıkmış olurdu. Bizde ona göre biraz daha kazanç sağlamış olurduk. Özellikle kafelerin mesai çıkışından sonra bir müşteri alımımız var. Buda keşke düşük riskli illerde akşam dokuz olsaydı. İnşallah önümüzdeki haftalarda böyle bir açıklama gelir, bekliyoruz" dedi.
Yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler okulun yolunu tuttu Korona virüs risk haritasında düşük riskli iller arasında bulunan Şırnak’ta yüz yüze eğitim de başladı.
Şırnak Orgeneral Edip Başer İlkokulunda sabah saatlerinde velileriyle birlikte okulun yolunu tutan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gidip öğretmen ve arkadaşları ile buluştu. Şırnak Orgeneral Edip Başer İlkokulunda korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler sınıflarında yüz yüze ders işlemeye başladı.
Öğrenciler, teneffüste korona virüs tedbirlerine dikkat ederek oyun oynayıp zaman geçirdi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, kentin düşük riskli iller arasında olmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Şener, "Salgın sürecinde eğitimi uzaktan eğitim olarak sürdürmeye çalışmıştık. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan, sabırla bizleri izleyen velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de öğretmen arkadaşlarda özlemle okullarına geldiler. Çocuklarımız sabah erken saatlerinde okullarındaydılar. Güzel bir dönem geçireceğiz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. İlimizdeki bütün okullarımız temiz okul sertifikası aldılar. Bu konuda da bütün önlemlerimizi aldık. Güzel bir eğitim öğretim dönemi olması açısından bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılar diliyorum" dedi.
(MY-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı