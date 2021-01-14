Sinoplu balıkçılar hamsi ağından istavrit ağına geçiyor

-Limandaki balıkçı teknelerinden detay görüntüler

-Limana bırakılan hamsi ağı ve teknedeki istavrit ağının görüntüsü

-Yaşar Şener'den röportaj



( SİNOP -DRONE) SİNOP



- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de getirilen 10 günlük hamsi avı yasağının ardından Sinop Limanı’na gelen 10’a yakın gırgır teknesi hamsi ağından istavrit ağına geçiyor. Hamsi avı yasağının ardından İstanbul açıklarında olan balıkçı tekneleri Sinop’a geri döndü. Sinop Limanı’nda bakım ve onarımlarını gerçekleştiren tekneler hamsi avı yasağı nedeniyle ağlarını da değiştirdi. Daha sık olan hamsi ağlarını limana bırakan tekneler hamsinin aralardan geçebileceği istavrit ağına geçtiler. Bir balıkçı teknesinin ‘koca reisi’ olan Yaşar Şener, “Hamsi yasağından dolayı Sinop Limanı’na gelmek durumunda kaldık. Bizde buraya hamsi ağını dışarı attık istavrit ağını aldık. İstavrite çalışacağız. Çünkü hamsi ağında ince hamsi ince istavrit kaldığı için açık ağları almak durumunda kaldık. Hayırlısıyla bu 10 gün bitsin yine 10 gün daha uzatma durumları varmış” dedi.

Hamsinin burada tutulmasa bile diğer bölgelerde devam ettiğini buna da bir çözüm beklediklerini dile getiren Şener, “Bu hamsi burada yasak ama Gürcistan ve Abhazya’da ne yazık ki tutuluyor. Oranın da yasak olması gerek. Burada tutulmayan hamsi oraya geçtiği zaman tutulacak. Gürcistan’da fabrikaları doldurdular. Bunun bir çözümünü devlet oraya tekne göndermemekle bulması lazım. Gürcü ve Abhazya kesinlikle yasak olması lazım ki bu hamsi ilerleyen yıllarda devam etsin. Balıkçılığa katkı sağlasın” diye konuştu.





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