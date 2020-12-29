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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sinop NGS'de zemin etüt çalışmalarına başlandı

Sinop NGS'de zemin etüt çalışmalarına başlandı

Geminin İnceburun'da drone görüntüsü

Nükleer Santral Araştırma Gemisi 

-İnceburun'un havadan görüntüsü
-Gemiden detaylar

( SAMSUN - DRONE)- Çalışmalar havadan görüntülendi SAMSUN

- Hollanda’dan gelen deniz altı zemin araştırma gemisi Fugro Synergy, Türkiye’nin en kuzeyi olan İnceburun açıklarında Sinop Nükleer Güç Santrali(NGS) Projesi için sismik ve zemin etüdü çalışmalarına başladı.
Aralık ayı başında Hollanda’dan yola çıkan Fugro Synergy, 18 Aralık’ta Sinop Limanı’na demirledi. Buradan araştırma yapacağı İnceburun’a hareket eden gemi nükleer santralin kurulacağı İnceburun açıklarında çalışmalara başladı.
Geminin çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu eylülde onaylanan ve ilk kazısı 2021’de başlayacak olan Sinop NGS'nin denize yapılacak etapları için sismik ve zemin etüdü çalışmaları yaptığı öğrenildi. Gemi çalışmalarını sürdürürken İnceburun da havadan görüntülendi. Çalışmaların 1 ay sürmesi bekleniyor. (ÜK-SLH-
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