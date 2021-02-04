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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sındırgı’da termal ve zirvede kar keyfi

Sındırgı’da termal ve zirvede kar keyfi

-Termal tesisler ve termalden faydalanan vatandaşlar

Doluluk Oranı Sağlık Turizmi Kar Manzaraları Hafta Sonu Tatili Hayvanat Bahçesi 

--Termal tesislerden drone görüntüleri
--Ulus dağından kar manzaraları
--Piknik yapan vatandaşlar
--Karda gezen aileler ve çay ve mangal keyifleri
--Vatandaşların açıklamaları
--Başkan Yavaş'ın açıklamaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in termal kaynakları ve doğal güzellikleri ile parlayan yıldızı Sındırgı pandemi döneminde de turistlerin ilgisini çekiyor. Son günlerde kar keyfi yaşamak isteyenlerin tercihi olan Ulus dağının zirvesi kış turizmine, eteklerinde barındırdığı termal kaynaklar ile de sağlık turizmine ev sahipliği yapıyor. Hisaralan bölgesinde bulunan kaynağında 98 derece termal suya sahip alandaki tesisler de son günlerde yüzde yüze yaklaşan doluluk oranı ile hizmet veriyor. Termal tesislerde termal suyun keyfini çıkaran ziyaretçiler, zirvede ise kar keyfini yaşıyor. Termal tesislerde konaklama yapan ziyaretçilerine özel Ulus dağı turları gerçekleştiriyor. Mangal, semaverde çay keyfi ile kar keyfi bütünleşiyor, soğuk ve eğlenceli geçen günün ardından ziyaretçiler termal sularda şifa buluyor. Bursa, İstanbul ve İzmir bölgeleri başta olmak üzere Sındırgı’da kış turizmine yurt dışından da talep gün geçtikçe artıyor. Ailesi ile birlikte tavsiye üzerine İstanbul’dan Sındırgı’ya gelip şifalı termal suların yanında Ulus’ta kar keyfini yaşayan Murat Sural, “Bugün Sındırgı’dayız. Sıcak suyu, termali, bu muhteşem atmosferi ile Sındırgı bir tabiat harikası. Türkiye’nin bir cennet köşesi diyebiliriz. 1 metre kar var. İstanbul’da arkadaşlarımız var Sındırgılı, kendi memleketleri olması hasebiyle fotoğraflarını gösteriyorlardı. Biz de İstanbul’a yakın olması sebebiyle hafta sonu tatilini burada değerlendirelim istedik. Bu manada Sındırgı muazzam bir yer, beklediğimizin de üzerinde bir yer. Çok güzel havası, suyu. Yüzme havuzları, açık kapalı yüzme havuzları, villalar, doğa harikası, hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları ile mükemmel bir yer. OBAM termal bu manada bir cazibe merkezi olmuş. Sındırgı’yı marka yapacak bir tesis olmuş“ dedi.
Termaller arasında Sındırgı termalleri doğası ve suyu ile çok farklı Hisaralan bölgesinde bulunan bir termal tesisin işletme müdürü Emin Albayrak ise, Ulus dağına da geziler düzenleyerek bölgeyi tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, “Termal turizm Türkiye’de çok farklı şekilde bir sıçrama yaptı. Afyon gibi, Kızılcahamam gibi tesisler ne kadar ön plana çıksa da, Sındırgı, nın termali, doğasıyla, suyuyla bambaşka. Misafirlerimiz sağ olsun bizi İstanbul’dan İzmir’den, Bursa’dan yalnız bırakmıyorlar. Uludağ’dan sonra en yüksek dağ olarak bildiğimiz Ulus Dağındayız. 1 metreye yakın neredeyse kar var. Tabi ummadık bir şekilde Sındırgı termale gelen arkadaşlar, öyle bir manzara ile karşı karşıya kalıyorlar ki, önce gölün yanında bir termal tesis onları şok ediyor, sonra bir yarım saatlik zirveye tırmanıştan sonra 1 metrelik karı görünce, bir şok daha yaşıyorlar. Tabii gün boyu dağda karın içinde oldukları için üşüyorlar, akşam otele döndüklerinde 38-40 derece termal suyun keyfi ile bambaşka bir zevk yaşıyorlar“ şeklinde konuştu.
Muammer Kocadağ’ı Ulus Dağ’ında yayınladığı videolarla televizyonda görüp Çorlu’dan Sındırgı’ya gelen Rıdvan Aksan ise, 1769 metrede kar keyfini yaşadıktan sonra termal suda rahatlamanın güzelliğini yaşayanlar arasında yer aldı.
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