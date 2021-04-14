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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Simav’dan 83 ülkeye tekstil ihracatı

Simav’dan 83 ülkeye tekstil ihracatı

TEKSTİL ATÖLYESİNDE GÖMLEK ÜRETİMİ GÖRÜNTÜLERİ

Tekstil Atölyesi Bebek Fabrika Kapalı Alan Sanayi Sitesi 

-ERK GRUP GENEL MÜDÜRÜ ERCAN GÖL İLE RÖPORTAJ
-TEKSTİL ATÖLYESİ İŞÇİ TEMSİLCİSİ VE MAKİNECİ NURCAN CİHAN İLE RÖPORTAJ
-TEKSTİL ATÖLYESİ İMALAT MÜDÜRÜ MEHMET TÜRKAN İLE RÖPORTAJ
-TEKSTİL ATÖLYESİNDE GÖMLEK ÜRETİMİ GÖRÜNTÜLERİ
-İŞLETME SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR ERCAN GÖL İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesindeki bir tekstil atölyesinde üretimi yapılan erkek, bayan ve çocuk gömlekleri, dünya’nın 83 ülkesine ihraç ediliyor. İlçe ekonomisine olduğu gibi ülke ekonomisine de katkıda bulunduğu belirtilen tekstil atölyesinde 17’si erkek, 200’ü bayan olmak üzere toplam 217 personel çalışıyor. Fabrika Genel Müdürü Ercan Göl (43), üretime 2015 yılında 90 personelle başladıklarını ifade etti.
Göl “ Dünya’nın öne çıkan firmalarına erkek, bayan çocuk ve bebek gömlekleri üretip, 83 ülkeye ihraç ettik. Şimdiki sürecimizde de kendi markamızı oluşturduk. Bu gün itibariyle, 200’ü bayan, 17’si erkek olmak üzere 217 personelle üretime devam etmekteyiz. Bundan sonraki süreçte ise, Kurmuş olduğumuz kobi sanayi sitesinde kendi fabrikamızın temellerini attık. 6 bin metrekare kapalı alanda, hedefimiz 450 ile 500 personel çalıştırmak” dedi.
Tekstil atölyesinde 4 yıldan bu yana işçi temsilcisi ve makineci olarak çalıştığını söyleyen Nurcan Cihan (37), tüm sosyal haklarının verildiğini belirterek, ailesine ekonomik olarak destek olduğunu ifade etti.
Tekstil atölyesinde, 2015 yılından bu yana imalat müdürü olarak görev yaptığını belirten Mehmet Türkan, kaliteye önem verdiklerini, çalışan personelleriyle bir aile gibi olduklarını ifade etti.
İşletmenin sahibi ve Genel Müdürü Ercan Göl, Simav Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, üretime istihdam sağlayan tüm işletmelere teşekkür etti. (MEİ-EFE)
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