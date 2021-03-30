Silifke’de açıkta çilek hasadı başladı

-Toplanan çileklerin kasaya dökülürken görüntüsü

-Dalında çilekten görüntü

-Kasada çilekten görüntü

-Röportaj

-Çilek kasası taşıyan erkek işçiden görüntü

-Çilek tarlasından detay görüntü

-Dalında çilekten görüntü



( MERSİN -ÖZEL)- Hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya’ya ve Irak’a ihraç ediliyor- Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor MERSİN



- Mersin’in Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, kilosu 10 liradan Rusya’ya ve Irak’a ihraç ediliyor. Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor.Mersin’in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, Rusya ve Irak’a ihraç ediliyor. Türkiye’de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke’de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, Aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesisleri’nde de hareketlilik var.Silifke’de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek rekoltesi beklediklerini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, “Bunun bin dönümünü topraksız tarım ile, 3 bin dönümünü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiyoruz. Şu an açık alanda çilek hasadı başladı.

İhracat başlayınca talep de arttı. Fiyatlarımız da buna bağlı olarak bir miktar artış gösterdi. Çilek iç piyasada 8 lira kuruştan, Rusa ve Irak’a ihracatta ise çileğimizi 10 liradan gönderiyoruz. Çiftçilerimiz fiyattan memnun. Çilek hasadımız Mart ayında başladı, Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Türer, çileğin ekonomiyi canlandırdığını belirterek, “Silifke’de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.



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