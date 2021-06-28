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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’ten ülke ekonomisine 250 milyon dolar katkı

Siirt’ten ülke ekonomisine 250 milyon dolar katkı

Çinko izabe fabrikasından görüntü

Fabrika 50 Milyon Dolar Allah Ekonomi Bakır İşleme 

-Çalışmalardan görüntü
-STSO Başkanı Güven Kuzu’nun konuşması
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te yapımı devam eden çinko izabe tesisinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yılda 250 milyon dolar katkı sağlayacağı belirtildi. Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin inşaatında sona gelindi. Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle beraber 3 bin kişinin istihdam edileceği, ülke ekonomisine de yılda 250 milyon dolar katkı sağlanacağı öğrenildi. İnşası süren tesiste incelemede bulunan Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Türkiye'deki en büyük bakır yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağını söyledi.

Fabrikanın tam kapasiteli olarak faaliyete girmesiyle beraber ülke ekonomisine büyük katkıları olacağını aktaran Kuzu, yaptıkları çalışmalar sonucu Lineer Grup’un Siirt’te geldiğini, Lineer Grup büyük bir bakır işleme tesisi kurmasıyla ilin kalkınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Kuzu, “Özellikle organize sanayide bölgemizde yakın zamanda yapımına başlanan çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe fabrikası çalışmalara son hızla devam etmektedir. Şuanda iş yüzde 70 aşamasına geldi. Eylül-Ekim aylarında inşallah üretime geçecek sene sonu tam olarak faaliyete geçecek. Faaliyete geçmesiyle beraber gerek ilimiz gerek ülkemiz ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacaktır. Buradan Lineer Grub’a teşekkürlerimiz sunuyoruz” dedi.

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