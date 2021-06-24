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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır

Siirt’ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır

Kurbanlık koyunlardan görüntü,

Kurban Bayramı Hayvancılık Hayvan 

-Besicilerin konuşması,
-Kurbanlık koyunlardan genel ve detay görüntü

( SİİRT ) - SİİRT

- Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte Siirt'ten büyük şehirlere kurbanlık küçükbaş hayvanlar gönderilmeye başlandı. Siirt’te hayvancılıkla geçimini sağlayan besici Eyüp Tan, kurban bayramı için beslediği küçükbaş hayvanları İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiyor. Siirt’in Kurtalan ilçesinde besicilik yapan Eyüp Tan, 6 ay boyunca baktığı küçükbaş hayvanları satışa hazır hale getirdiğini söyledi.

Tan, “Yaklaşık 15 senedir çobanlık yapıyorum. Kurban bayramı yaklaşıyor. Koyunlarımızı büyükşehirlere göndereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa koyunlarımızı büyükşehirlerde satacağız. Geçimimiz bu şekilde sağlıyoruz” dedi.
Hayvanlara 6 ay baktıktan sonra kurbanlık olarak sattıklarını belirten besici Emrah Karataş ise, “Kurban bayramı yaklaşıyor. Büyükşehirlere satacağız İstanbul, Adana, İzmir geçimimiz bu şekilde sağlıyoruz” diye konuştu.
Kurbanlıkların fiyatının ise bin 500 ile 2 bin lira arasında satılacağı öğrenildi. (SD-AKK-E)
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