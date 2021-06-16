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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Siirt’ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor

- Siirt’ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor

Yedek parça üretiminden görüntü

Fabrika Lyon Tonaj 

-Yedek parçalardan görüntü
-Çalışan işçilerden görüntü
-İş yeri sahibinin konuşması

( SİİRT ) Siirt’ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesinde bin 700 metrekare alan üzerinde 1 milyon 250 bin lira maliyetle kurulan fabrikada üretilen ağır tonajlı araçların yedek parçaları, 10 ülkeye ihraç ediliyor. Siirt’te 3 kardeş tarafından açılan ve tır gibi ağır tonajlı araçların yedek parçalarını üretildiği fabrikadan çıkan ürünler 10 ülkeye gönderiliyor. Fabrikada 21 işçiyle yedek parça ürettiklerini belirten iş yeri sahibi Vehbi İrgi, işlerinin çok iyi olduğunu dile getirdi. İş yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını belirten İrgi, "Siirt’in Kurtalan ilçesinde bin 700 metrekare alanda tır yedek parça fabrikasını kurduk. Şuanda 21 işçi çalışmaktadır. Burada ürettiğimiz 8 markaya ait parçaları 81 ilimize göndermekteyiz. İstanbul’da da bir şubemiz bulunmaktadır. Siirt’te ürettiğimiz 8 marka tır yedek parçalarını İstanbul şubemize göndermekteyiz. İstanbul şubemizden de 10 ülkeye gönderiyoruz" dedi.
(SD-YRT
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