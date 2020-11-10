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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Siirt'te Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başladı

Siirt'te Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başladı

Toplantıdan görüntü

Mesleki Eğitim Genç İstihdam Haziran Ayı İşsiz Gençler Kadın Kotası 

-Toplantıdan genel ve detay görüntü
-Katılımcıların konuşması

( SİİRT ) - SİİRT

- Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak'ta 10 binden fazla gencin faydalanabileceği, TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi başladı.
Siirt’te bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, uzun süredir üzerinde yoğunlaştıkları projenin hayata geçtiğini söyledi.

Toplam bedeli 40 milyon lira olan projeden 10 binden fazla gencin faydalanacağını dile getiren Alanlı, "Projenin temel amacı, bölgemizde yer alan genç istihdamlara, istihdam bulabilmeleri için bir teşvik sağlamak. Bölgede nitelikli personel sıkıntımız var. Biz de burada genç istihdamı desteklersek biraz daha niteliği artırmış oluruz diye düşündük. Bu işin içinde sadece DİKA değil, 4 ilimizin üniversiteleri de ver. Bu projede, hem işsizlere mesleki teknik bilgi veriliyor hem de iş verenlere nasıl istihdam edilir eğitimi veriliyor. Hem kurumsal kapasiteyi artırmaya hem de beşeri kapasiteyi artırmaya çalışıyor. Bizim girişimcilere ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için çalışacağız. Bir yere bir personel istihdam etmek yerini bir girişimci yetiştirirsek onun yanına birden fazla kişi istihdam edilir" dedi.
Projenin detayları hakkında bilgi veren proje koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli, projenin Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen bir çalışma olduğunu söyledi.

Guardigli, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından imzalanan proje ile 4 ilde çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin artırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi, 2023 haziran ayına kadar devam edecek ve 10 binden fazla genç yararlanabilecek. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle 15-29 yaş arası işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecektir" diye konuştu.
(SD-YRT
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