Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te fıstık fiyatları düşünce siparişler 5 kat arttı

Siirt’te fıstık fiyatları düşünce siparişler 5 kat arttı

Fıstıktan görüntü

Argo Lyon Bild 

-Fıstık paketlemeden görüntü
-Fıstık satıcısının konuşması
-Müşterinin konuşması
-Fıstıktan genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te fıstık fiyatlarında yaşanan düşüş talebi arttırdı. Kilogramı 100 liradan 65 liraya kadar düşen fıstığa talep de 5 kat arttı. Siirt’te her yıl artan fıstık fiyatları, uzun bir aradan sonra ilk defa düşüş gösterdi. Fıstık fiyatlarındaki düşüş en çok tüketiciyi sevindirirken, bu durumdan satıcı da memnun kaldı. Geçen yıl 100 liraya satılan Siirt fıstığı bu yıl 65 liradan alıcı buluyor. Kentte 400 bin dekar alanda 10 milyona aşkın fıstık ağacının bulunduğunu belirten fıstık satıcısı Selami Özbilici, Siirt fıstığında bol ve bereketli bir sene geçirdikleri için fıstık fiyatlarının düşmesi ile satışların 5 kat arttığını dile getirdi. Özbilici, "20 yıldır Siirt fıstığıyla uğraşıyoruz. Geçen yıllarda Siirt fıstığının fiyatı 100-110 liraydı. Bu yıl 65-70 lira bu durumdan hem tüketici hem biz satıcı olarak çok memnunuz. Geçen yıllara nazaran kargolarımız 5 kat arttı. Allah'a şükür bu durumdan hem tüketici hem satıcı olarak gayet memnunuz. Siirt fıstığı, yağ oranı düşük ve çerezlik olduğundan dolayı diğer fıstıklara nazaran daha çok rağbet görüyor. Dolayısıyla hem fiyatta hem kargoda hem de müşterilerimize olan sevkiyatlarımızda çok sıkışık durumdayız" dedi.
"100 lira olan fıstık fiyatı 65 liraya düştü" Bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 100 liradan satılan fıstığın kilosunun 65 ile 70 liraya düşmesiyle akraba ziyaretlerine fıstık götürebildiklerini belirten müşteri Osman Aşçı, ürünün bol olmasıyla fiyatlardaki düşüşle fıstık tüketebildiklerini ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Aşçı, "Siirt merkezde oturuyorum. Bu seneki fıstık mahsulü çok iyi ve bereketli. Fiyatı da düştü. Ben akraba ziyaretine gideceğim ve 3 kilogram aldım. Herkese tavsiye ederim Siirt fıstığını” diye konuştu.
(SD-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement