Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı

Siirt’te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı

Bahçelerden görüntü

Asad Görece Gübre Arpacık 

-Soğan ekiminden görüntü
-Çiftçilerin konuşması
-Gübreleme yapılırken görüntü
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla Köyü ile Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde, havaların ısınmasıyla geçimlerini soğan üretimiyle sağlayan çiftçilerin mesaisi başladı.
Çiftçiler, bağ ve bahçelerini temizleyerek ekime hazır hale getirerek ilk arpacık soğanlarını toprakla buluşturdu. Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla Köyü'nde çiftçilik yapan Mazlum Ayhan, bahçenin ekime hazır hale getirilmesinin ardından soğan ekimine başladıklarını söyledi.

Her yıl bu vakitlerde bahçeye inerek soğan ektiklerini belirten çiftçi Ayhan, “Havaların ısınmasıyla beraber bizde bağ ve bahçemizi sürmeye geldik. Soğan ekimine başladık. Haziran ayında da toplamaya başlayacağız soğanlarımızı. Haziran ayında topladıktan sonra bizden arda kalanları satacağız diğerlerini de tüketeceğiz” dedi.
Her yıl bu vakitlerde bahçeye inerek soğan ekimine başladıklarını belirten Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde çiftçilik yapan Nurullah Yeşilyurt adlı vatandaş, iyi bir hasat için belirli aralıklarla bahçeye gelerek çapalama, gübreleme gibi işlemler için mesai harcayacaklarını dile getirdi. Yeşilyurt, “Bu aylarda işimiz başladı, bahçe işiyle uğraşıyoruz. Şuan soğanlarımızı ektik. Gübrelemesini yapıyorum. İki üç aya kalmaz hasadı başlar. Bir 20 güne kadar yeşilliğini göreceğiz burada” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement