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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Siirt’te 12 kuyudan petrol çıkartılıyor

Siirt’te 12 kuyudan petrol çıkartılıyor

Petrol kuyularından görüntü

Petrol Arama Petrol Kuyular Trol 

-Petrol kuyularından genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye’nin en kaliteli petrolünün çıkarıldığı Bayıryüzü köyünde şuana kadar 12 kuyudan petrol çıkarıldı. Türkiye’nin en kaliteli petrolünün Eruh ilçesinde üretilmesinin, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına önemli bir katma değer sağladığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kuyulardan çıkan petrolün Türkiye ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "İlçemizde petrol arama sahasında petrol rezerv miktarı ve saha geliştirme çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre derinlikten çıkarılan ham petrol son derece kaliteli, çıkan petrol tankerlerle Batman TPAO'ya taşınıp işleniyor. Petrol arama kuyularında 80 personel çalışmaktadır. Çıkarılan petrolün ekonomiye katkısı her geçen gün büyüyor" dedi.
(SD-YRT
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