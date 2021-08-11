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Sıcak havada araç bakımına dikkat
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcak havada araç bakımına dikkat

Sıcak havada araç bakımına dikkat

Görüntü dökümü

Araç Bakımı Kaçak Yangın Aşı Benzin 

-Araç bakım detayı
-Röp

( İSTANBUL )- Havalar mevsim normalleri üzerinde seyrederken araç bakımlarının aksatılmaması önem taşıyor- Oto bakım ustaları ucuz yedek parçalara karşı uyardı İSTANBUL

- Havaların mevsim sıcakları üzerinde gitmesi ile aşırı ısınmadan kaynaklı araçlarda bir takım arızalar yaşanıyor. Araçların bakımlarının zamanında ve doğru ustalara yaptırılmasını konusunda uyaran oto tamirciler, bakım sonrası yaşanan kaçakların ve araçların orijinalini bozacak aksesuarların araç yangınlarına bile neden olduğunu söylüyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yaşanan sıcaklık ise araçları olumsuz etkiliyor. Son dönemlerde seyir halinde ve park halinde yanan araçların görülmesi sürücülerde de endişe oluşturuyor. Oto tamircileri yangınların sebebini araçların orijinalini bozan yazılım, led ampul, kaçaklar olarak gösteriyor. Oto tamirciler, bu yangınların önüne geçilmesi için araç bakımlarının zamanında yapılması ve aracın orijinalini bozacak aksesuarlardan kaçınılması gerektiğini söylüyor. “Aracın orijinalini bozacak aksesuarlar büyük zararlara neden olabilir” Oto bakım konusunda bilinen ustalara gidilmesini öneren Oto tamirci Ali Sağlam, “Havalar mevsim sıcakları üzerinde gittiğin için araçlar olumsuz etkileniyor. Araçlarda da genelde yakıt hortumları, gaz hortumları ve benzin hortumlarının hepsi plastik. Vatandaş araçlarını bakıma götürdükleri zaman bunların hepsine bakılması gerekiyor. Bakılmaması durumunda ise en ufak kaçaktan dolayı araçların yanmasına sebep oluyor” şeklinde konuştu.
Konuşmasına devam eden Sağlam, “Bunların haricinde araçlara sonradan yapılan yazılımlar, led ampuller de aracın yanmasına neden olabiliyor. Bu tarz aracın orijinalini bozacak aksesuarlar büyük zararlara neden olabilir. Genel olarak ise yazın yağ, hava, polen gibi filtreleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunların haricinde fren bakımları yapılması gerekiyor. Birde yola çıkmadan önce lastik durumları kontrol edilmesi gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı. (UGR-ACÖ-E)
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