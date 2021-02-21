-çinekoplardan görüntü

-Balıkçı Tuncay Kılıç ile röp.

-detay



( DÜZCE -ÖZEL)- Av yasağının kalkması da fiyatları düşürmedi DÜZCE



- Av yasağının kalkmasına rağmen sezon başında 40 liradan satışa sunulan çinekopun fiyatı 75 liraya kadar yükseldi. Balık çeşitleri arasında en çok tercih edilenlerden biri olan çinekop kar yağışıyla birlikte daha da lezzetlendi. Batı Karadeniz’de balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda yerini alan çinekopa vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Sezon başında 40 liradan satışa sunulan çinekop, yeniden başlayan av sezonuna rağmen fiyatı 75 liraya kadar yükseldi. “Sezona 40 lirayla başlayan çinekop 75 lirayı gördü” Sezona göre fiyatların yüksek seyrettiğini belirten balıkçı Tuncay Kılıç, “Şu anda Çinekop fiyatları sezona göre yüksek. Havaların kötü gitmesi balığında çok yoğun olmaması etikete bakıldığı zaman yüksek oluyor. Sezon başında çinekopun fiyatları 40 liraydı. Şimdi ise fiyatı 75 ila 80 lira arasında değişiyor. Sarıkanatın fiyatı 100 lira. Bizimle alakalı bir şey değil. Çinekop tabiî ki tercih edilen bir balık türü. Balığı bilenler biliyor. Çinekopun lezzeti başka bir balık. Bilen alıyor Çinekopu herkes istemiyor” dedi.

“Ustasından Karadeniz usulü çırpma çinekop tarifi” Çinekopun lezzetini koruması için Karadeniz usulü çırpma yöntemiyle pişirmesi gerektiğine değinen balıkçı Tuncay Kılıç, “Karadeniz usulü çırpma ile Çinekop’un en güzeli nasıl olur, biz Karadenizliler çırpma deriz buğlama benzeri çok daha güzel olur. Seven var sevmeyen var. Ama normalde mısır unu ile kızartıp yenebilir. Sarıkanat gibi ızgara olur. Çok güzel ızgarası olur. Çırpma normal sulu bir şekilde yapılır. Çok az hatta yarım bardak su ile bir iki diş sarımsak maydonoz ve ürünü ateşten indirdikten sonra da limonu sıkıp öyle yiyoruz yani. Her balık için temizlemek çok önemli. Normal bir şekilde temizlendikten sonra çinekopun içindeki kanıda almak gerekiyor. Bıçakla çizip içindeki kanı almak gerekiyor. Bu şekilde pişirince tadı güzel olur” şeklinde konuştu.





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