Seyyar simitçiler yasakları özlüyor

-- Simitçiden detaylar

-- Simitçi İbrahim Yoğun röp

-- Vatandaş röp

-- Son simit ve çarşı detayı



( GAZİANTEP )- Seyyar Simitçi İbrahim Yoğun:- "Kendi açımdan baktığımda o, 5 gün daha iyiydi, çünkü insanlar o 5 güne her şeyi sığdırmak istiyordu" GAZİANTEP



- Gaziantep’te, hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla çarşı ve caddelerde ki insan yoğunluğu seyyar satıcılarının beklentisini karşılamadı. Yasaklarda daha fazla iş yaptığını belirten seyyar simitçi İbrahim Yoğun, fiyatlarında pandemi ile beraber yükseldiğini söyledi.



Yasakların kalmasını hiç sevinmediğini belirten Yoğun, “Benim için yasaklar daha iyiydi satış yönünden. Kendi açımdan baktığımda o, 5 gün daha iyiydi çünkü insanlar o 5 güne her şeyi sığdırılmak istedi ama yasak kalktığından beri iş bayağı düştü” dedi.

“Simit pandemiden daha da zamlandı” Pandemi ile birçok seyyar simitçinin işi bıraktığını ifade den Yoğun, pandemiden önce 1.50 lira olan simidin şu anda 2 lira ile 2.50 lira arasında satıldığını kaydetti.

Güneşli havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ise alışveriş için Gaziler Çarşısında yoğunluk oluşturdu. Mecbur olduğu için dışarı çıkmak zorunda kaldığını belirten bazı vatandaşlar ise korona virüsten korkmalarına rağmen mecburen dışarda olduklarını kaydettiler. (RY-SD-



loading...