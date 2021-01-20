-HOCANIN AÇIKLAMASI



( ANTALYA ) Seralarda tarımın geliştirilmesi için ıslah çalışmaları- Yabani türlerin karakterize edilmesi, istenilen genlerin bireylerde toplanması hedefleniyor ANTALYA



- Manavgat Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Programı Bölümünde, yabani türler üzerinde yeni çeşitlerin elde edilmesi amacıyla ıslah çalışmaları yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi BAP desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, yabani türlerin karakterize edilmesi, istenilen genlerin bireylerde toplanması hedefleniyor. Ilıca Mahallesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Programı Hacı Nazmiye-Mehmet Tümbül Eğitim ve Uygulama Birimi bünyesindeki seralarda tarımın geliştirilmesi amacıyla ıslah çalışmaları devam ediyor. Proje ile birinci aşamada domatesin yabani türlerinin karakterize edilmesi ve daha sonra geriye melezleme yoluyla istenilen genlerin bireylerde toplanmasını hedefleniyor. Manavgat Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Programı Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Aylin Kabaş , böylelikle varyasyonun arttırılacağını ve yeni çeşitlerin geliştirilmesinde bir basamak olacağını söyledi.



Kabaş, "Bu çalışmada domatesin yabani türlerinin morfolojik olarak tanımlanması, bölge için önemli bazı hastalık ve zararlının moleküler markırlar kullanılarak taranması ve sonraki ıslah çalışmalarında kullanılabilecek genotiplerin belirlenmesi öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Böylelikle genetik varyasyon arttırılacak ve yeni çeşitlerin elde edilmesine imkan verilecektir. Ayrıca bu yabani türlerin bitki ve meyvelerinde yapılacak analizler ile önemli makro ve mikro elementlerin bu türlerdeki oranları tespit edilecektir” dedi.

Projenin bu açıdan da önemli olduğuna dikkat çeken Kabaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Elde edilen verilerin literatüre önemli bir katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar sektör ile paylaşılacak ve ıslah çalışmalarına farklı bir yön kazandıracaktır”. (AK-BA-Y)



loading...