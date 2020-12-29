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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Serada 2 liraya satılan marulun market fiyatı katlanıyor

Serada 2 liraya satılan marulun market fiyatı katlanıyor

Seralarda üretilen marullar ve seralardan drone ile detaylar

Hastalık Hava Sıcaklığı Tarım Cep Telefonu Yükselen 

-Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:- "Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır"- "Eksi 7 derecelik hava sıcaklığında sera ortamında 60 günde yetişen yeşil marulun fiyatı marketler 5 liraya kadar yükselip tüketicinin mutfağına katlanarak giriyor" ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de üreticilerin eksi 7 derecelik hava sıcaklığında sera ortamında 60 günde yetiştirdikleri ve ortalama 2 liraya sattıkları yeşil marulun fiyatı marketler 5 liraya kadar yükselip tüketicinin mutfağına katlanarak giriyor. "Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır" Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, serada cüzi fiyata satılan marulun piyasada yükselen fiyatına değindi. Buluşan, "Şu anda marulun sera fiyatı azlığından dolayı 2 lira civarlarında. Geçtiğimiz yıl üreticinin marulu tarlada kalmıştı. Bu durum plansızlığın eseri her zaman planlı üretim, planlı pazar diyoruz. Örneğin kırmızı marul şu anda talep görmüyor. Restoranların, lokantaların kapalı olmasından dolayı kırmızı marulun satışı olmuyor. Fiyat tamamen istikrara bağlı, varsa talep yoksa talep. Üretici ve tüketici arasında bizim her zaman kanayan yaramız marketlerdir. Seradaki marulu 5 liraya marketten alamazsın. Bu durum sütte de, ette de böyle. Maalesef bunu bir türlü dengeleyemedik. Üretici ile tüketici arasındaki fiyatı asla dengeleyemedik" diye konuştu.
Son olarak tarımda seracılığın çok önemli olduğunun altını çizen Buluşan, şunları söyledi; "Şu anda Eskişehir’de eksi 7 derecelerde seracılık yapılıyor. Bölgemizde geçtiğimiz yıl 270 dönüm sera desteği verildi.
Bu yıl bu destek çıkmayacak. Bunun sebebi de üreticinin tarla sahibi olmamasından kaynaklanıyor. Üretimi hızlandırmamız gerekiyor, üretimi eksiltmemeliyiz. Hele ki bu hastalık döneminde araca binmesen olur, cep telefonu kullanmasan olur ama bu ürünleri yemeden olmuyor. Tarım, üretmeden olmuyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım." (ÇAĞ-HA-E)
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