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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Semt pazarlarında Ramazan öncesi alışveriş hareketliliği

Semt pazarlarında Ramazan öncesi alışveriş hareketliliği

Pazardan detay

Pazarcı Alışveriş Semt Pazarları Pazarcı Esnafı 

-Alışveriş yapan vatandaşlar
-Röportajlar
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ramazan’a bir gün kala semt pazarlarında alışveriş hareketliliği yaşandı. Semt pazarına gelen vatandaşların daha çok meyve ve sebze aldığı görüldü.
On bir ayın sultanı Ramazan ayına bir gün kala semt pazarlarında alışveriş hareketliliği yaşandı. Ramazan alışverişi için pazara gelen vatandaşların daha çok meyve ve sebze aldığı görüldü.
Vatandaşın sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu dikkat çekti. Esnaf ise semt pazarlarında geçen haftaya göre bir hareketlilik olduğunu söylerken, hareketliliğin iki hafta süreceğini belirtiyor. Ramazan öncesi hareketlilik olduğunu belirten pazarcı esnafı Cevdet Erişkin, "Öğlen saatlerinden sonra yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum. Domatesin fiyatı 7 lira, çeri domatesin 12 lira. Salatalık da 5 lira olarak satılıyor" dedi.
"Önümüzdeki iki haftanın yoğun olacak" Esnaf Kasım Ünal ise, "Geçen haftaya göre hareketlilik var. Normalde sabah saatlerinde kimse gelmiyordu. Ramazan öncesi bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki haftanın yoğun olacağını düşünüyorum. Fiyatlar normal diyebiliriz. Roka ve tere 1,5 lira, nane ile dere otu 1 lira. Kıvırcık 4 lira, soğan da 2 liradan satılıyor" diye konuştu.
Ramazan alışverişine gelen vatandaş Necati Biçer, "Ramazan alışverişi için geldim, poşetleri doldurup gideceğim. Fiyatlar normal, meyve ve sebze almaya geldim" dedi.

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