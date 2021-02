Sarraflardan altına yatırım çağrısı

-Küçük altınlardan görüntü

-Meyilli ile röportaj



( KAYSERİ -ÖZEL)- Sarraf Metin Meyilli:- "Vatandaşlar bu düşüşleri alım olarak değerlendirsinler" KAYSERİ



- Kayseri'de sarraf Metin Meyilli, vatandaşların altın fiyatlarının düşmesinin ardından altına yatırım yapması gerektiğini söyleyerek, "Altın her zaman için uzun vadede yatırımcılarına kazandıran bir maden" dedi.

Kayseri'de sarraflık yapan Metin Meyilli, altın piyasasını değerlendirdi. Altının fiyat grafiğinde sürekli zikzakların olduğunu söyleyen Meyilli, "Altın fiyatlarında son zamanlarda baya bir gerileme oldu. Düşmesine çok bir anlam veremedik ama ilk zamanlar aşının bulunmasına bağlamıştık. Çünkü pandemi dönemi başladıktan sonra altın fiyatlarında yoğun bir yükseliş yaşanmıştı. Aşının bulunması veya çalışmaların hızlanması ile düşüşe geçtiği için biz düşüşü buna bağlamıştık. Ancak sonradan gelen haberlerle virüsün artması ve mutasyona uğraması ile altın tekrar yükselmeyince, buna bağlı olmadığını fark ettik. Amerika ki faizlerin artması, dünya ekonomisindeki altına olan talebin azalması düşüşte etkili diye düşünüyoruz. Biz altının bu şekilde seyrinin devam edeceğini düşünmüyoruz. Altın her zaman gördüğü yeri görür diyoruz. Bu bir alım fırsatı olabilir diyoruz. Bence altın almak isteyen müşterilerin bunu değerlendirmesini tavsiye ederiz. Bu durumun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Yukarıya doğru biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Dünya ekonomisinde ne olur, ne biter bilemediğimiz için çok fazla ileriyi de göremiyoruz. Altın her zaman için uzun vadede yatırımcılarına kazandıran bir maden" ifadelerini kullandı. "Altının uzun vadede o gördüğü yerleri tekrardan göreceğini düşünüyorum" diyen Meyilli, şunları söyledi: "Dünyadaki hadiselerin belli olmadığı için bazen olağanüstü şeyler olduğu için tam bir şey söyleyemiyoruz. Yılların vermiş olduğu istatistiklere baktığımız zamanda altın hep yukarı doğru seyir etmiştir. Bu düşüşler bizi aldatmasın yeniden o eski gördüğü yerlere çıkacak diye tahmin ediyoruz. Tuhaf bir durum var. Altının düştüğü zaman alınması lazım ama bizde altın düşerken bozduran çok oluyor. Herhalde daha çok düşecek diye bir panik oluşuyor. Vatandaşlarda elindeki altını bozdurmaya çalışıyor. Altın ne zaman yükselişe geçerse de bu kez de alan çoğalıyor. Halbuki tam tersi olması gerekiyor. Altın düştüğünde alınmalı, çıktığı zaman bozdurulmalı ama bizde tam tersi çıkınca daha çok satış oluyor. Düşünce de bozduran çok oluyor. Vatandaşlar bu düşüşleri alım olarak değerlendirsinler."



loading...