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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarımsakta üretim arttı, fiyat düştü

Sarımsakta üretim arttı, fiyat düştü

Sarımsak detay

Fiyat Artışı 

-Sarımsak üreticisi Battal yavuz ve sarımsaklardan detay
-Genel tarla kenarında dizilmiş sarımsak detayı
-Üretici Battal Yavuz ile röportaj
-Sarımsak detaylar

( ADANA -ÖZEL)- Geçen yıl 50 liraya çıkan sarımsağın kilosu bu yıl 10 ile 15 lira arasında satılıyor ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 50 liraya çıkan sarımsağın kilosu bu yıl 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Bu yıl yaklaşık 13 ton sarımsak üreten çiftçi Battal Yavuz, geçen yıl korona virüs salgınının başlaması ve doğal antibiyotik özelliği ile vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sarımsakta üretimin arttığını fiyatının da 10 TL'ye kadar düştüğünü söyledi.

2 aya kadar yeniden fiyat artışı yaşanabileceğini belirten Yavuz, geçen yıl 1 hafta içinde 12 ton sarımsağın tükendiğini ifade ederek, "Bu yıl ekim fazla olduğu için fiyatlar düşük. 13 ton sarımsak ürettim. 2 buçuk 3 ton sarımsak kaldı. 10-15 TL’den satılıyor. 2 aya kalmaz zirve yapar. Pahalı iken çok hızlı satılıyordu. Geçen sene 12 ton sarımsağı bir haftada sattım. Bu yıl 1 ay sürdü" dedi.

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