Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sarıgöl’de kar altında üzüm hasadı

Sarıgöl’de kar altında üzüm hasadı

ÜZÜM HASADI DETAY

Asad Etiler Yağan 

-ÜZÜM VE KAR DETAY
-ÜRETİCİ AÇIKLAMA
-ÜZÜM BAĞLARI DETAY

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında uzun süre bekletilen üzüm, üzerine yağan karların altında hasat edildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2020 sezonu üzümü örtü altında bekletilerek 2021 yılının Ocak ayında hasat edildi. Karlar altında dalından taze hasat edilen üzüm, üretici Aykut Karadağ tarafından çevredeki vatandaşlara ikram edildi. Genç üzüm üreticisi Aykut Karadağ, "Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek. Üzeri de örülü. Soğuk hava deposu gibi, kar altında üzümlerimi keserek arkadaşlarıma dostlarıma tanıdıklarıma kışın taze üzüm yemeleri için hediye etmeye başladım" dedi.
(VS-SC-ÖK-E)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Pınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı SaldırıPınar ve Yağmur Atacan'a Silahlı Saldırı
Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!Hooop! Hayırdır kardeşim noluyor!
Le Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle AçıldıLe Méridien İstanbul Etiler Muhteşem Bir Partiyle Açıldı
Hülya Avşar: Ölümü ÖlümümdürHülya Avşar: Ölümü Ölümümdür
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı