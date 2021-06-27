ŞANLIURFA - Varank: 'Her zaman çalışanın, emeğin, çabanın peşinde olduk'
ŞANLIURFA - Varank: "Her zaman çalışanın, emeğin, çabanın peşinde olduk" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kürsüye gelmesi - Varank’ın konuşması - Açılış törenine katılanlar - Açılışı yapılacak tesisler - Tesislerde çalışanlarŞANLUURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlıkça desteklenen 67 milyon liralık 5 projenin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. (1)
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