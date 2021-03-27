Şanlıurfa’da açılan kurs ve atölyeler kadınların hayatına yön veriyor

-Kurs gören kadınların konuşmaları

-Kurs işçiliğinden detay



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan Şanlıurfalı kadınlar, hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Sosyal Belediyecilik anlayışını ilke edinen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde kurduğu 26 kadın destek merkezi, 12 spor salonu ve 182 meslek edindirme ve sanat atölyeleri ile kadınların yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kadın destek merkezlerinde, sanat atölyelerinde, tekstil atölyelerinde sunulan kurs hizmetlerinden faydalanan kadınlar, dikiş-nakış kursu, halı ve kilim dokuma gibi çalışmaları yerinde görüp deneyimleyerek ileride kendi işyerlerini de açabiliyor. Açılan kurslarda el emeği göz nuru halı ve kilimleri dokuyan kadınlar, dokudukları halı ve kilim kadar ücret alarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kadınlar ayrıca kurslarda aldıkları eğitimleri çeşitli hibe ve mikro kredilerle bir adım ileriye taşıyarak kursiyerlikten işveren konumuna da gelebiliyor. Türkiye’de salgının görüldüğü ilk andan itibaren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tekstil atölyesinde maske üretimi yaparak Şanlıurfa’da salgınla mücadele edilmesinde büyük emekleri olan kadınlar, şimdilerde dikiş nakış kurslarında diktikleri yastık kılıfı, yorgan kılıfı, mutfak önlüğü gibi birbirinden güzel ürünleri vatandaşların beğenisine sunuyor. Sosyal mesafe ve temizlik kuralı kursların olmazsa olmazı. Bu konulara dikkat ederek üreten, kalkınan ve Şanlıurfa’yı da kalkındıran kadınlar kendilerine sunulan bu imkânlardan oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.



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