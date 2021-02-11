Sanat ve sigorta dünyası buluşuyor



- Quick Sigorta, konut sigortası yaptıran veya güncel konut sigortası bulunan tüm sigortalılarına Tiyatronet iş birliği ile 2 tiyatro oyunu ve 3 masal dinletisi hediye edecek.Özellikle son bir yıldır pandeminin de etkisiyle pek çok sanat etkinliği dijitale taşındı. Quick Sigorta da Tiyatronet iş birliği ile konut sigortası yaptıran veya halihazırda güncel konut sigortası bulunan herkese 2 tiyatro oyunu ve 3 masal dinletisi hediye ediyor. Sigortalılar, her bir konut poliçesi için sahip olacakları dijital tiyatro biletleriyle tiyatro oyunlarını evlerinin konforunda ya da istedikleri her yerde diledikleri zaman, matine, suare ve seans kısıtlaması olmadan izleyebilecek. Üstelik diledikleri zaman kullanacakları bilet kodları sevdikleri ile paylaşabilmeleri için girildikten sonra da 48 saat geçerli olacak. Tiyatro biletleri için Quick Sigorta web sitesindeki Fırsat ve Kampanyalar sayfası ziyaret edilerek, (https://www.quicksigorta.com/konut-sigortasi-hediye), hediye tiyatro biletleri e-postal olarak istenecek. Daha sonra Tiyatronet web sitesine ücretsiz üye olup, hediye tiyatro oyunları izlenebilecek. Hem yetişkinler hem de çocuklar için pek çok içeriğin bulunduğu Tiyatronet'te dram, komedi, kara komedi türünde pek çok ünlü tiyatro oyunu ve masal dinletileri yer alıyor.Tiyatronet ile ses getirecek bir iş birliğine imza attıklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde hem perde açamayan tiyatro emekçilerine hem de etkinliklerden mahrum kalan sanatseverlere destek olacak bir kampanya başlattık. Bu kampanyayla müşterilerimize konut sigortasının gerekliliğini hatırlatırken, sanatın iyileştirici gücünden faydalanmalarını da amaçlıyoruz” dedi.





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