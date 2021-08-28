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Samsun’da toplu ulaşıma ‘toplu zam’
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun’da toplu ulaşıma ‘toplu zam’

Samsun’da toplu ulaşıma ‘toplu zam’

Dolmuşlardan detay

Raylı Sistem Halk Otobüsü Toplu Ulaşım Öğrenci Servisi Enflasyon Oranı 

-Halk otobüslerinden detay
-Yolculardan detay
-Dolmuş şoförleri ile röportaj
-Yolcular ile röportaj
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da toplu ulaşım fiyatlarına zam geldi. Dolmuş, halk otobüsü, tramvay ve öğrenci servisi ücretlerine enflasyon oranında zam uygulandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Zam kararının artından yeni ücret tarifeleri de bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Alınan karar neticesinde ulaşımda öğrenci servisleri, yolcu dolmuşları, halk otobüsleri ve tramvay (hafif raylı sistem) ücretlerine enflasyon oranında zam uygulandı. Uygulanan zamlarla birlikte Samsun’da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dolmuş hatlarının ücreti tam kişi 3,5 TL’den 4 TL’ye, öğrenci ücreti ise 3 TL’den 3,5 TL’ye yükseldi. 3 TL olan halk otobüsü fiyatı 3,5 TL’ye çıkarken servis ve tramvay ücretleri de enflasyon oranında zamlandı. Alınan zam kararının ardından konuşan 2. Hat dolmuş şoförü Selamet Yamanoğlu, “Şu anda yapılan zam piyasa şartlarına göre kurtarmıyor. Önceden mazotun litresi 2,5 TL iken yolcu ücreti de 2,5 TL’ydi. Şu anda mazotun litresi 7 TL’yi geçmesine rağmen yolcu ücreti 4 TL oldu. Kurtarmıyor ama olana ‘bereket’ diyeceğiz” dedi.
Aynı hatta dolmuşçuluk yapan bazı şoförler ise, “Şu anda 4 TL yapılması bence aceleci bir karar oldu. Biraz daha beklenebilirdi. Yolcular bu durumdan şikayetçi değil. Hatta 'geç bile kaldınız' diyorlar” diye konuştular. Yapılan zamlara tepki gösteren vatandaşlar ise, “Şu anda dolmuşa bindik. 3,5 TL’lik dolmuş ücreti 4 TL olmuş. Çok zam geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ekmeğe, dolmuşa, otobüse, tramvaya zam geldi” şeklinde tepki gösterdiler. Okul servisi ücretlerine yüzde 16 zam yapıldı Öğrenci servislerine de yüzde 16 oranında zam geldiğini ifade eden Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, “Servis ücretlerine yüzde 16 oranında zam yapıldı. Biz yüzde 20 oranında zam talep etmiştik. Karar UKOME’den yüzde 16 olarak geçti. Zamla birlikte en yakın mesafe okul servisi ücreti 270 TL’den başlayacak. En uzak mesafe okul servisi ücreti ise 730 TL’den başlayacak” ifadelerini kullandı. UKOME’den alınan yeni ücret tarifeleri bugünden itibaren vatandaşlara uygulanmaya başladı.
(ED-SLH-Y)
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