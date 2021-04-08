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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Samsun’da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Başkan Eyüb Güler'in yeni fiyatları açıklaması

Yumurta İhlas Toplantı İstişare Toplantısı 

-Toplantıdan detay
-Fiyat tarifesi
--ARŞİV-

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da günlerdir beklenen Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Geçen sene 400 gramı 4 TL’den satılan sade pideye ‘gizli zam’ yapılarak, 360 gram sade pidenin fiyatı 4 TL oldu. Günlerdir beklenen Ramazan pidesi fiyatları Samsun’da da belli oldu. Geçen sene 400 gram sade Ramazan pidesi 4 TL’den satılırken, yeni tarife ile birlikte 360 gram sade pidenin fiyatı yine 4 TL oldu. Ayrıca geçen sene 5 TL’den satılan 400 gram yumurtalı pidenin fiyatı da 5 TL’de kalırken, ağırlığı 40 gram azaldı. Ramazan pidesi fiyat tarifesini Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, açıkladı.
“Ramazan pidesinin fiyatı aynı kaldı, gramaj ile oynadık” Oda başkanları ile yaptığı istişare toplantısının ardından pide tarifeleri hakkında İhlas Haber Ajansı’na

özel açıklamalarda bulunan Hacı Eyüb Güler, “Geçen sene sade pidenin fiyatı 4 TL idi. Fiyat yine 4 TL olarak kaldı sadece gramaj ile oynadık. 360 gram sade pide 4 TL, 360 gram yumurtalı pide de 5 TL oldu. Maliyetler çok arttı. Pidelik unun çuvalı 175 TL’ye kadar çıktı. Maliyet geçen seneye oranla bayağı arttı. Daha önceden unun çuvalı 85 TL’ydi. Biraz gramajdan alarak yine geçen seneki gibi 4 TL’den halkımıza sunduk. Gramaj biraz eksik ama hangi fırına giderseniz gidin, pideyi alıp da tarttığınızda mutlaka bir 10-15 gram fazla gelecektir. Kanuni olarak bir fiyat belirlemek mecburiyetindeyiz. Uzun araştırmalar sonucunda bu fiyatı uygun gördük” dedi.
Samsun merkez ve tüm ilçelerde sade pide 360 gr 4 TL, yumurtalı pide 360 gr ise 5 TL’den satılacak.
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