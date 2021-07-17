Samsun’da ekmek 2 TL’den satılmaya başlandı: Vatandaş tepkili

-Ekmek detay

-Vatandaşın ekmek alması

-Fırıncı röportajı

-Vatandaş röportajı

-Genel görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da daha önce 200 gramı 1,5 TL’den satılan ekmek, bugünden itibaren 230 gramı 2 TL'den satılmaya başlandı.Un fiyatlarına gelen zammı gerekçe gösteren Samsun Fırıncılar Odası ekmeye zam yaptı. Samsun’da 1,5 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 2 TL’ye yükseltildi. Bugün ilk defa zamlı tarifeden ekmek satan fırıncılar, haberi olmayan vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir önceki ekmek zammında 25 kuruşluk fiyat artışının olduğunu ifade eden fırıncılar, bu zamda artışın 50 kuruş olduğunu ve vatandaşların buna olumlu bakmadığını ifade etti.

50 kuruşluk fiyat artışının bazı insanları zora sokabileceğini dile getiren 15 yıldır fırıncılık yapan Yaşar Nazik, “Ekmem bugüne kadar 1,5 TL’den satılıyordu ama piyasa genelinde çok zam olmaya başladı.

Unun çuvalı 200 TL’ye dayandı. 1,5 TL’ye ekmek satarak artık fırını döndüremiyorduk. Ekmek başına baktığınızda 2 TL büyük bir para ama bizlerin de maliyetleri çok arttı. Bu zamların üstesinden insanlar kalkabilir mi bilemiyorum. Bir önceki zamda 1,25 TL olan ekmek fiyatı 1,5 TL olmuştu. O dönem de çok büyük bir tepki almıştık. Bugün Bismillah dedik, bakalım nasıl tepkiler alacağız. 200 gr ekmeği 1,5 TL’den satıyorduk. Bugünden itibaren 230 gr ekmeği 2 TL’den satmaya başladık. Bir önceki zamda 25 kuruş fiyat yükselmişti, şu anda 50 kuruş arttı. Bazı kalemlere 10-20 TL zam geliyor. Una da büyük rakamlarda zam geldi ama ekmeğe gelen 50 kuruşluk zam çok büyük tepki topladı. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

"1 ekmek 2 TL olmaz"Zammı değerlendiren vatandaşlar ise, “Ekmeğin fiyatının 1,5 TL olması bile rahatsızlık oluşturuyordu. Şimdi fiyat 2 TL oldu. Şimdi homurdanmalar daha da artacak. Bence de haklılar. 1 ekmek 2 TL olmaz. Ekmeğin bu fiyata yükselmesinde fırıncıların ve satıcıların bir suçu olduğuna inanmıyorum. Unun çuvalının 200 TL olacağı söyleniyor. Mecburen ekmeğin fiyatı 2 TL oldu. Her şeye zam geldiği için ekmeğe de zam gelmesi normal. İnsanlar ekmek yememeye çalışıyor ama ekmekle karın doyuranlar da var. Bu fiyata ekmek almaya zorlananlar da olacak. Her öğün 5-6 ekmek alan aileler var. Onlar açısından bu fiyatlar olumsuz oldu” diye konuştular.Samsun’da zamlı tarifenin faaliyete geçmesinin ardından 230 gr ekmek 2 TL, 2’li tandır 4 TL, 2300 gr Karadeniz ekmeği 20 TL, lavaş 2 TL ve 150 gr kıymalı hamuru 2,5 TL oldu.

