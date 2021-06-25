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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da 'Dürtmen Yaylası Çilek Hasat Etkinliği'

Samsun'da 'Dürtmen Yaylası Çilek Hasat Etkinliği'

Keşkek ve Bazlama yapan kadınlar

Bazlama Cennet Sivil Toplum Gübre Çilek Hasadı 

-Çilekler kasada
-Kaymakam Fikret Zaman konuşması
-Üreticilere gübre verilmesi
-Üretici Ali Eser’in bahçesine geçilmesi ve çilek tarlasında çilek hasadı
-İl Gıda Tarım Müdürü konuşması
-Konuklara ikram

( SAMSUN -ÖZEL) Samsun'da "Dürtmen Yaylası Çilek Hasat Etkinliği" SAMSUN

- Samsun’un Alaçam ilçesinde “Dürtmen Yaylası Çilek Hasat Etkinliği” düzenlendi.
Vizikler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik öncesi mahalle kadınları konuklar için keşkek pişirip bazlama yaptı. Kaymakam Fikret Zaman etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ülkemizin en önemli sorunlarından biri göçtür. Anadolu’dan, kırsal kesimden büyük şehirlere uzun yıllardır göç yaşanmaktadır. Bu göçün temel nedeni kırsal kesimde gelir kaynaklarının yetersiz olması. Yıllardır yaygın bir söz vardır İstanbul’un taşı toprağı altındır diye. Artık öyle bir şey yok. Büyük şehirlerde yaşam giderek zorlaşmakta. Göç eden vatandaşlarımızın bir kısmı hayatını kurtarmakta ama birçok insan o zorlu şehrin şartlarında kaybolup gitmekte. O halde kamu olarak özel kesim olarak sivil toplum olarak hemen hemen toplumun bütün kesimleri kırsal alanda insanlarımızı tutmak, onların mutlu refah içerisinde yaşaması için bir takım çareler bulmak zorundayız. Böyle cennet köşeleri bırakıp başka yerlere gitmektense mevcut alanda gelir artırıcı projelerin desteklenmesi gerekli. Asla vazgeçmeden üretmemiz, çalışmamız lazım. Bu tür faaliyetlere destek vererek üreticimizi desteklememiz lazım. Yorulmadan, bıkmadan üretmeye devam etmemiz lazım” dedi.
Kaymakam Zaman’ın konuşmasının ardından çilek üreticilerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hediye edilen gübreler protokol tarafından verildi.
Üretici Ali Eser’in bahçesine geçilerek ilk çilek hasadı yapıldı. Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu vadimiz içerinde bu yıl 20 dekar çilek alanı yaptık. İl genelinde 220 dekar çileğin sadece 20 dekarı burada. Önümüzdeki yıl DOKAP ve bakanlığımıza sunmuş olduğumuz proje kapsamında bu vadiyi çilek köy vadisi olarak da çalışmalarımızı yapacağız. 3 köyümüzde çilek köy, 3 köyümüzde mantar köy gibi ama bugün burada hasadını yapmış olduğumuz bu köyde 2022 yılı içerisinde çilek köy projesini hayata geçireceğiz. Bugün 15 çiftçimizle başlayan çileği köy bazında yayıp artık bütün köylerimizde profesyonelleşeceğiz. Çiftçilerimizi kendi doğduğu yerde doyurma çalışmalarımız var" diye konuştu.
Çilek tarlasında yapılan ilk çilek hasadının ardından mahalle kadınları tarafından hazırlanan keşkek ve bazlamalar konuklara ikram edildi.
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