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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun’da 1 TL’lik 'atom' baklavaya rakip oldu

Samsun’da 1 TL’lik 'atom' baklavaya rakip oldu

Atomun baştan sonra yapım aşaması

Yumurta 11 Ayın Sultanı Sudan 

-Atomun sıkılarak şekil verildikten sonra tepsiye dizilmesi
-Atomun fırına atılması
-Fırından çıktıktan sonraki son hali
-Atom ustasının konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN )- Vatandaşlar 100 TL’ye baklava almak yerine 1 TL’ye ‘atom’ alıyor SAMSUN

– Samsun’da vatandaşlar, Ramazan ayında şehrin gözde tatlısı olan ‘atom’u, fiyatı ortalama 100 TL olan baklavaya tercih ediyor. Protein deposu atomun tanesi 1 TL’den oldukça rağbet görüyor.Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen ‘atom’ bu ay içinde her köşe başında tezgahları süslüyor. Samsun'a özgü lezzetlerden olan atom 7'den 70'e herkes tarafında seviliyor. 11 ayın sultanı Ramazan olduğu gibi atom da bu ayda sofraların sultanı konumunda bulunuyor. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan bu tatlı, protein deposu olarak nitelendiriliyor. Sokaklar her Ramazan satıcıların “Bal atom” sesleri ile çınlıyor. İnsanlar iftardan sonra tatlı niyetine tüketiyor. Üreticisi ise talebe yetişemiyor. Üreticiler bu Ramazan ayında artan diğer tatlı fiyatları nedeniyle vatandaşların atoma daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.

“100 TL baklavaya vermek yerine 1 TL’ye atom alıyorlar”20 yıldır atom ustası olan Salih Güler, “Atom, Ramazan ayına özgü Samsun tatlısıdır. Farklı yerlerde farklı zamanlarda yapıyorlar ama Samsun’da Ramazan’da yapılır ve tüketilir. Ucuz bir tatlı olduğu için halkımız rağbet gösteriyor. Şekeri, yumurta akıyla birlikte karıştırıp, eritiyoruz. Daha sonra mikserde katı bir hale geliyor. Koyulaşan malzemeyi sıkıp, şekil vererek tepsilere döküyoruz. En son aşamamız da fırın. Odun ateşindeki fırında 170 derecede yaklaşık olarak 1 saat pişiyor. Bu işlemlerin sonucunda atom meydana geliyor. 14 yumurta akına 1 kilo şeker harcanıyor. Bu kadar emek ve malzemeye göre fiyatının 1 TL’den satılması iyi. Vatandaşlar da atoma oldukça ilgili. 100 TL baklavaya vermek yerine 1 TL’ye atom alıyorlar. O yüzden talep oldukça fazla” dedi.
Protein deposu atoma Ramazan ayında Samsun’un her köşe başında rastlamak mümkün.
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