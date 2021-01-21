Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Saimbeyli turizme kapılarını açıyor

Saimbeyli turizme kapılarını açıyor

Drone görüntüsü

Endemik Şelale El Sanatları Koordinat Sonbahar 

-Obruk şelalesi detaylar
-Obruk şelalesinde fotoğraf çektiren vatandaş detayı
-Su ve şelale doğa görüntüleri
-Saimbeyli Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ve Saimbeyli kalesinden detay
-Saimbeyli Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ile röportaj
-Proje koordinatörü Öznur Kara Peynirci ile röportaj
-Proje ekibinde yer alan Erhan Sarı tosun ile röportaj
-Kale genel görüntü

( ADANA -ÖZEL-DRONE)- Kaymakam Kadiroğlu: “İlçenin ilkbahar, yaz ve sonbaharda turizm potansiyeli var”- “Kaymakamlık bünyesinde turizm ve tarım için proje ofisi kurduk” ADANA

- Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Ortaçağ döneminden kalma Saimbeyli Kalesi ve ekoturizmin göz bebeği olacak Obruk Şelalesi ile ilk kez turizme kapılarını açacak olan Hançer Kanyonunun tanıtımı için çalışmalara başlandı.Saimbeyli Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, ilçede oluşturduğu proje ekibi ile geçmişin izlerini taşıyan Saimbeyli Kalesi, endemik tür mavi kelebekler, Obruk Şelalesi ve Hançer Kanyonu’nu turizme kazandırarak ilçe ekonomisinin canlandırılması için çalışmalar yapıyor.4 ay önce ilçeye atanan Kaymakam Kadiroğlu, ilçenin mavi kelebekleri, doğa turizmi ve yöre halkının ürettikleri kilimler ile marka bir ilçe yolunda devletin desteği ile kalkınacağını söyledi.

“Saimbeyli Torosların gözbebeği”İlçenin doğal güzelliklerini dünya turizmine kazandırma hedefinde olduklarını ifade eden Kaymakam Kadiroğlu, “İlçemizde inanılmaz bir turizm potansiyeli var ve bunun yüzde 10’u kullanılmakta. Yakın illerimiz ve çevremizde bunu bilen sayısı çok az. Kaymakamlık bünyesinde turizm ve tarım için proje ofisi kurduk. Projeler ile ilçemizi dünya turizminin göz bebeği yapmak istiyoruz. Valimiz Adana’mızın turizm yönünden gelişmesi için tüm desteği veriyor. Turizm tarım yönünde projeler yaparak eğitimcilerle oluşan mesai gözetmeden çalışan ekibimiz var. Saimbeyli Kalemiz, Hançer Kanyonu, mavi kelebeklerimiz, Obruk Şelalemiz var. Saimbeyli Torosların göz bebeği konumunda” dedi.
“Her mevsim turizm potansiyeli var”Kamp alanı yapılacak çok fazla yeri olduğunu söyleyen Kadiroğlu, “Turizm potansiyeli çok yüksek. Ekoturizm olarak kelebek çeşitliliğinin yüzde 40’ı bu ilçemizde bulunmakta. İlçemiz ilkbahar, yaz ve sonbaharda turizm potansiyeli var. İlçemizdeki meşhurları saymakla bitmez ama dünyaya ihraç edilen kirazımız, el dokuması kilimlerimiz var. Amacımız bunu dünyaya anlatarak turizmden ilçemizin hak ettiği payı alması bekliyoruz. Binlerce yıllık tarihe sahip muhteşem doğal güzellikleri olan mavi kelebekler ile birlikte tüm vatandaşlarla birlikte ziyaret etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.
“Keşfedilememiş kanyonu geliştireceğiz”Saimbeyli’nin turizm, tarım ve el sanatları konusunda gelişmesi için Kaymakam Fırat Kadiroğlu’nun önderliğinde yoğun bir mesai yaptıklarını kaydeden Proje Koordinatörü Öznur Kara Peynirci ise, “Hançer Kanyonu başta olmak üzere ilçemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri hedef aldık. Henüz keşfedilememiş ilçemizde bilinmeyen bir konumda olan kanyonumuzu geliştirip cam terasları ile eko turizme kazandırmak için proje çalışmalarını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.Proje ekibinde yer alan Erhan Sarıtosun da ilçenin gelişmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Saimbeyli Kalesi, Hançer Kanyonu, Obruk Şelalesi bölgemizin önemli turizm potansiyeli olan yerlerimiz. Turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalarımız hızla sürüyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı