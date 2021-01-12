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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular

Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular

Domates ve biber serasından detay

Organik Tarım Tron Tarım Sağlıklı Beslenme Özel Sektör 

-Domates detayı
-Muhammet Özcan ve Sabri Koçyiğit iki arkadaştan serada detaylar
-Domateslere bakım detay
-Biber ve domates detayı
-Muhammet Özcan ile röportaj
-Sabri Koçyiğit ile röportaj
-Domateslerin kaslara toplanma detay
-Sera genel detay

( ADANA )- Adana'nın Kozan ilçesinde, korona virüs salgınında sağlıklı beslenmenin önemini konuşurken domates biber serası kuran girişimci iki arkadaş şimdi siparişlere yetişemiyor ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde girişimci iki arkadaş korona virüs salgınında sağlıklı beslenmenin önemini konuşurken kurdukları domates biber serası ile kendi işlerinin patronu oldular. İlçeye bağlı Bucak Mahallesinde özel sektörde yıllarca çalışan Muhammet Özcan (30) ve Sabri Koçyiğit (34) korona virüs salgınından korunmak için sağlıklı beslenmeye yöneldi. Kendi aileleri için kurdukları domates ve biber serasınde yetiştirdikleri ürünler çevresindekiler tarafından da ilgi görünce siparişlere yetişemez oldular. İşlerini büyüten iki arkadaş şimdi kendi işlerinin patronu oldu. Muhammet Özcan, pandeminin başlamasıyla başlayan tarım yatırımının gelecekleri olduğunu ifade ederek, "Organik olsun istedik. Vatandaşlarımıza faydalı olalım istedik. İlerleyen dönemde daha da büyütmek istiyoruz. Hayatımız değişti. Sabah ailemle gelip çalışıyorum" dedi.
Restoran işletmecisi olan ve sağlıklı beslenmek için organik tarımı araştıran Sabri Koçyiğit ise, "Kendimiz yiyeceğimiz kadar başladık. 1 seramız var. 2 dönüm. İlk hasatımız 500 kilo ile başladı.
Doğal bir şekilde dalından sofraya sunuyoruz. Kozan’ın yayla domatesini ve biberini üretiyoruz. Ankara, İstanbul’a gönderiyoruz. Organik ürünler ön planda. Muhammet ile önceden bir dostluğumuz vardı, benim işletmem vardı. Yaklaşık 200 bin TL sermaye ile başladık. İlerde büyütmek istiyoruz. Çeşitlerimizi arttıracağız. Organik olunca sipariş olarak domates biber yetiştiremiyoruz” diye konuştu.
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