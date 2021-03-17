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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar gelir

Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar gelir

SAGED seminerinden detay görüntü

İngiltere Milyar Dolar Sağlık Turizmi Sağlık Çalışanları Saç Ekimi 

-SAGED Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alagöz ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sağlıkta yaşanan sorunlar, sağlık mevzuatı, sağlık tesisleri ve süreç yönetimi konuları ele alındı. SAGED Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alagöz, “Sağlık turizminin 2023 yılındaki hedefi 1 milyon sağlık turizmi hastası ve 20 milyar dolar elde edilmesi” dedi.
Sağlık Birimleri Gelişim Derneği (SAGED) sağlık çalışanlarına dair sağlıkta yaşanan problemler, özel sağlık sigortaları ile ilgili bu süreçlerin nasıl açıldığı, işlendiği, SGK’ya fatura edildiği ve sözleşme süreleri hakkında bilgiler verildi.
SAGED Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alagöz, turistlerin hangi tür cerrahi müdahaleler ve operasyonlar için ülkemizi tercih ettikleri ile önümüzdeki yıllarda sağlık turizminin beklentilerini açıkladı.
Sağlık çalışanlarına özel seminer düzenlendi Seminerde sağlıkta yaşanan sorunlar, sağlık mevzuatı, sağlık tesisleri ve süreç yönetimi konuları ele alındığını belirten Alagöz, “Bu gün burada Ayvansaray Üniversitesi iş birliği halinde derneğimiz ile birlikte sağlık mevzuatı, sağlık tesisleri ve süreç yönetimi hakkında bir eğitim düzenliyoruz. Aynı zaman da özel sağlık sigortaları ile ilgili bu süreçlerin nasıl açıldığı, işlendiği üzerine konuştuk” şeklinde konuştu.
“2023 Yılında 20 milyar dolar gelir hedefi” Sağlık Turizminin önümüzdeki yıllara dair planları ve hedeflerinden bahseden Alagöz, “ Sağlık turizmi ile ilgili gelen hastalarımızın ciddi anlamda Türkiye’ye katkıları oluyor. Hem döviz anlamında hem gelir anlamında. Sayısına bakmak gerekirse pandemi sürecinde çok azaldı bu sayı. Bir kurum olarak değerlendirmek gerekirse ayda 20-30 civarında hasta gurubu sağlık turizmi kapsamında gelmektedir. 2023 yılında 1 milyon sağlık turizmi hastası ve 20 milyar dolar gibi bir gelir elde edilmesi beklenmektedir” dedi.
“Tedavi olmak için Türkiye’yi en çok tercih edenler Alman vatandaşları” Yurtdışından gelen hastalarımız özellikle cerrahi işlemler için geliyor. Bunu açmak gerekirse ortopedi, göz, genel cerrahi son zamanlarda yine saç ekimi ve estetik ağırlıklı hastalarımız geldi. Ülkemize sağlık turizmi adına en çok gelen vatandaşlar Almanya, Suriye, Libya, gibi ülkelerden hastalar geliyor bunları Suudi Arabistan, Hollanda ve İngiltere takip ediyor” ifadelerini kullandı.
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