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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış altında kivi hasadı

Sağanak yağış altında kivi hasadı

Belediye Başkanı ve beraberindekiler yağmur altında kivi toplaması detay

Asad Sağanak Yağış 

-Bahçe ve toplanan kiviler detay
-Yener kaya röp.
-Mehmet Doğruyol röp.

( ORDU ) - ORDU

- Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kivi hasadı sağanak yağış altında yapılıyor. Bereketli bir yıl olduğunu dile getiren kivi yetiştiricileri, ilçe genelinde 200 ton kivi toplanacağı tahmin ediyor. yapan çiftçileri ziyaret eden Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AK Parti Kabadüz İlçe Başkanı Ergin Hatipoğlu, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Baysal Bayarslan kivi topladı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçede kivi hasadının başladığını söyledi.

İlçe genelinde sağanak yağışa rağmen kivilerin toplandığını dile getiren Başkan Kaya, “İlimizde fındıktan sonra vatandaşlarımızın önemli bir ek gelir sağlayan kivinin hasadına başlandı. Gayet bereketli bir yıl oldu. Kiviler bu yıl hem kaliteli hem de güzel fiyatlara satışı yapılıyor. Kivi yetiştiricilerimizin çok mutlu olduğunu görüyorum. Bizler de onun mutluluğuna ortak olmak için yağmura aldırış etmeden kivi topladık. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada kivi bahçelerinin büyümesi için üzerimize düşeni yerine getireceğiz” dedi.
Kaya, tüm çiftçilere işlerinde kolaylık, kazançlarına bereket dilediğini sözlerine ekledi. Kivi yetiştiricisi Mehmet Doğruyol ise, “Bereketli güzel bir sezon oldu. Kivileri topluyoruz. Satış fiyatlarımız çok güzel. Bu işi herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.
(MB-SLH-E)
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