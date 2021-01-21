Rusya'nın kotayı arttırması domates piyasasını umutlandırdı

-Çalışanlar ve genel görüntüler

-Erdemli Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek ile röp.

-Seradaki domatesler ve çalışanlardan detaylar



( MERSİN )- Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek:- "Rusya ve diğer ülkelerle görüşmelerin sürdürülüp kotanın tamamen kaldırılmasını diliyoruz" MERSİN



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın sosyal medya üzerinden Rusya'nın Türkiye'nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini duyurması Mersin'de düşük seyreden domates piyasasını umutlandırdı. Erdemli ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Bülent Dölek, domates fiyatlarının düşük seyrettiği bir dönemde gerçekleşen bu gelişmeyi gelecek adına olumlu bulduklarını belirterek, kotanın tamamen kaldırılmasını dilediklerini söyledi.



Dölek, "Domates fiyatlarımız şu anda halde 1 lira ile 1.5 lira arasında değişmektedir. Bu fiyatlar üretici ve komisyoncu esnafının giderlerini karşılayamaz duruma gelmiştir. Ticaret Bakanımızın Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını 200 bin tondan 250 bin tona çıkardığını açıklamasıyla ilgili bir haber geldi. Bu haber bizleri ümitlendirdi. Ama bu bize göre yeterli değil. Devlet yetkililerimizden Rusya ve diğer ülkelerle görüşmelerin sürdürülüp kotanın tamamen kaldırılarak, üreticinin maliyetini kurtaracak fiyatın üstünde ürünlerini satabilmesini diliyoruz" dedi.

"Kotanın tamamen kaldırılmasını diliyoruz" Kotanın yükselmesinin üreticiler için umut olduğu değerlendirmesinde bulunan Dölek, "Evet bu üreticiler için bir umut. Çünkü yetiştirdiğimiz meyve sebzelerin iç piyasa tüketimi fiyatlarımıza yansımıyor. Yani bu ürünlerin yurt dışına çıkması lazım. Çiftçinin maliyetini kurtarması için, evine ekmek götürmesi için. Onun için bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Dölek, kotanın tamamen kaldırılmasını ümit ettiklerini de kaydetti.

Yılda 1 milyon ton domates üretimi yapılan Mersin’de, üretimin yaklaşık 600 bin tonu Erdemli ilçesinde gerçekleştiriliyor.



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