Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Rize’nin içme suyu elektrik üretimi için gün sayıyor

Rize’nin içme suyu elektrik üretimi için gün sayıyor

Santrale havadan görüntü

Elektrik Üretimi İçme Suyu Şebeke Hattı 

-Çalışmalardan detaylar

( RİZE -DRONE) RİZE

- Rize Belediyesi’nin Kaplıca Mahallesi Dosma mevkiinde içme suyu ana şebeke hattına bağlı inşa ettiği “Elektrik Üretim Santrali” projesinin su deposu ve üretim binası tamamlanarak yapılan hat bağlantılarla birlikte yakında elektrik üretimine geçiyor. Rize’nin içme suyuna hiçbir zarar vermeden türbin kullanılarak hayata geçirilen projeyle ana borulardan akan içme suyu elektrik olarak milli ekonomiye katkı sağlayacak. Rize Belediyesi’nin yatırım bütçesini arttıracak projeleri arasında yer alan Hidroelektrik Santrali, 400 metre rakımdan 100 metre rakıma inen içme suyu ana şebeke hattından faydalanacak. Rakım farkından oluşan basınç ve içme suyu hattının sürekli akım oluşturması sebebiyle günün 24 saati elektrik üretilebilecek. Proje alanında inşa edilen yeni su deposu ve santral binasında makineler kullanıma hazır duruma getirilirken, taşıyıcı su boru bağlantıları tamamlanarak yeni içme suyu deposuna su akışı sağlandı. Elektrik üretimi konusunda teknik bağlantıların sona yaklaştığı proje ile yakın bir zamanda elektrik üretimine geçilerek gelir elde edilmesi hedefleniyor. Böylelikle projenin hayata geçirilmesiyle birlikte elde edilecek gelir Rize Belediyesi tarafından altyapı ve benzeri yatırımlarla yeniden vatandaşa geri hizmet olarak dönmüş olacak.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement