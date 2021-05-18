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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
RİZE - ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, yaş çay sezonunu değerlendirdi

RİZE - ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, yaş çay sezonunu değerlendirdi

- Çay hasadının yapılması - Çay toplayan üreticiler - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim'in fabrika ziyareti - Yusuf Ziya Alim'in konuşmasıÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay sezonunu değerlendirdi: - "Bu seneki sloganımız 'Kalite olmazsa olmazımızdır.' Üreticilerimize ve eksperlerimize kaliteden ödün vermeyeceğimizi her seferinde hatırlatıyoruz"RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay alımlarında bu seneki sloganlarının "Kalite olmazsa olmazımızdır." olduğunu belirterek, "Üreticilerimize ve eksperlerimize kaliteden ödün vermeyeceğimizi her seferinde hatırlatıyoruz." dedi.
Alim, 2021 yılı birinci sürgün yaş çay alımlarının başlaması dolayısıyla genel müdür yardımcılarıyla Cumhuriyet Çay Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.Alim, burada gazetecilere, geçmiş yıllarda yoğunluğun Artvin'de başladığını, bu yıl ise bölgenin tamamında çayın aynı anda olgunluğa ulaştığını söyledi.

Kovid - 19 salgını ile birlikte çay hasadının yeniden üretici aileler tarafından yapılmaya başlandığına işaret eden Alim, ekonomik olarak işçiye gidecek paranın üreticinin cebinde kaldığını, üretici kendi topladığı için kalite anlamında daha sağlıklı ürün elde edildiğini ve kaliteli kuru çay üretildiğini aktardı.Alim, yaş çay alımlarında bu seneki sloganlarının "Kalite olmazsa olmazımızdır." olduğunu dile getirerek, üreticilere ve eksperlere kaliteden ödün vermeyeceklerini her seferinde hatırlattıklarını ifade etti.
Kuru çay fiyatı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Alim, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaş çay fiyatının 4 lira olduğunu görünce memnun olduğumuz gibi bilançomuzun son sütununda zarar değil kar ile kapatmak isteriz. Bu noktada maliyetin altına düşmemek için gerektiği kadar zammı yansıtmamız gerekiyor. Depolarımızda 38 bin bin ton konvansiyonel, 18 bin ton kadar organik kuru çay var. Yeni ürün üretimimiz başladığı için stokumuz artık yukarı doğru çıkacaktır."Alim, başlangıçta yoğun çay toplayan kesimlerde dekara 100 kilogram kota uyguladıklarını belirterek, günlük işleme kapasiteleri olan 9 bin tona kadar bu şekilde alımların devam edeceğini söyledi.

İlk gün 1126 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini bildiren Alim, "Bugün 2 bin tonun üzerine çıkabileceğiz. Tam anlamıyla herkes bahçeye girmedi. Çay çok taze. Üreticimiz taze olarak toplayıp vermek istiyor. Bugün 1500 - 2000 ton olacağını hesaplıyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından yeni çay sezonunun açılması nedeniyle dua edilerek kurban kesildi.

Fabrika Asad Sürgün Kabil Çay Alımı 

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