RİZE - Bakan Karaismailoğlu, İyidere ve İkizdere tünellerinde incelemelerde bulundu
- Aracın tünelle gezilmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun tüneli incelemesi - Karaismailoğlu'nun konuşmasıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İyidere ve İkizdere tünellerinde incelemelerde bulundu - "Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tekrar Rize 'ye gelecekler, ulaşım açısından çok önemli kritikRİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde tekrar Rize 'ye geleceğini ve ulaşım açısından çok önemli pozisyondaki İkizdere Tüneli ve Salarha Tüneli'nin açılışını yapacağını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, İyidere ve İkizdere arasında yapımı devam eden tünellerdeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Rize 'de önemli bir afet yaşandığını ve o günden itibaren bölgede bulunduklarını belirten Karaismailoğlu, ardından da Arhavi'de ciddi su baskınlarının meydana geldiğini anımsattı.Karaismailoğlu, bir daha böyle afetler yaşanmamasını temenni ederek, bütün bakanlıkların kurumlarla birlikte afetin izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun çalışma yürüttüğünü ifade etti. Çalışmaların özveri ve gayretle sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, bölgenin kısa sürede afet öncesi duruma getirileceğini aktardı.Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bölgede çok önemli ve büyük yatırımları olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:"Sabah ilk toplantımızı İkizdere tünellerinde yaptık. İyidere ile İkizdere arasındaki tünellerimizde de artık son aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz. Bu yol İyidere'den başlayıp Erzurum'a kadar devam eden önemli bir koridor. Ovit Tüneli'nin yapılması, devamındaki Kırık ve Dallıkavak tünellerindeki çalışmalar devam ediyor, yine Karadeniz tarafında da İkizdere tünellerinin bitirilmesiyle beraber bölgede yaklaşık 50 kilometre kısalma olacak ve önemli bir tünel ve yol koridoru olacak. Bu yol koridoruna, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapılmasıyla da kuzeyden güneye çok önemli bir koridoru bağlamış olacağız." Rize merkezi, Salarha Vadisi'ne bağlayacak çok önemli bir tünel imalatının bulunduğu yerde olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz günlerde bu tünelin bir tüpünü trafiğe açmıştık. Önemli bir rahatlama sağladı özellikle Rize merkezde. İnşallah önümüzdeki günlerde yine İkizdere Tüneli ve Salarha Tüneli'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tekrar Rize 'ye gelecekler, ulaşım açısından çok önemli kritik pozisyondaki iki tünelimizin de açılış törenine katılacaklar. Rize merkezin Salarha Vadisi'ne ulaşması için çok önemli, büyük bir proje Salarha Tüneli. Yolu yaklaşık 9 kilometre kısaltıyor, seyahat süresinde de yaklaşık 25 dakikaya kadar varan kazanımlar elde edeceğiz yani yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonunun azalmasından olağanüstü faydalar sağlayacak Rize ve Türkiye."Karaismailoğlu, Salarha Tüneli'nin, Salarha Vadisi'ne çıkışından sonra Muradiye arasındaki bölünmüş yolun da ihalesini yaptıklarını belirterek, hem tünelin bağlantı yolları hem de Muradiye tarafıyla ilgili olan bu önemli gelişmeye ilişkin çalışmalara ilerleyen günlerde başlayacaklarına dikkati çekti.Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi bölgesel kalkınmayı topyekun tamamlayacaklarına işaret eden Karaismailoğlu, bu doğrultuda projelerin hızla devam ettiğini dile getirdi.Karaismailoğlu, "Diğer devam edem projelerimizin bir an önce bitirilip hayata geçirilmesi için de önemli çalışmalarımız var. Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle bir ekip olarak Rize 'nin ve Türkiye'nin geleceği için önemli adımlar atıyoruz." dedi.
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