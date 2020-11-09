-zeytinyağı şişe detayları



( BALIKESİR ) "Rengine bakarak zeytinyağının kalitesini anlamayabilirsiniz" BALIKESİR



- Altın sarısı rengi ve sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden zeytinyağı alırken kalitesini rengine göre belirlemeyin. Zeytinyağında uzmanlar rengi bir kalite kriteri olarak değerlendirmiyor. Son yıllarda özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi tercih edenleri vaz geçilmezi zeytinyağı sofralarımızdan eksik olmuyor. Altın sarısı rengi ile raflarda dikkatleri çeken zeytinyağının kalitelisini ararken rengi kalite kriteri olarak aramamanın doğru olacağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Zeytinyağında renk kalite kriteri değildir. Son yıllarda içerisine bazı renklendirici maddeler de atıyorlar. Tağşişte özellikle bakıyorsunuz böyle yemyeşil zeytinyağı görünümlü bir kısım maddeler var. Kesinlikle ve kesinlikle zeytinyağında renk kalite kriteri değildir.”dedi.

(EME-MŞ)



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