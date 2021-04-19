-Baharat satan ve alanlardan detay

-baharatlardan detay

-satıcısı Mehmet Gişoğlu ve alıcıların konuşması

-genel detaylar



( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Şanlıurfa'da Ramazan ayında en çok tercih edilen baharat karabiber oluyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da ramazan ayında baharata ilgi daha da arttı. İl genelinde en çok satılan baharat ise karabiber oluyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarda vatandaşlar, değişik çeşit yemeklerden oluşan sofralar hazırlamaya başladı.

İftar sofralarındaki yemeklerin vazgeçilmezi ise yine baharatlar oldu. Vatandaşlar, yemeklerine değişik damat tatları eklemek için Balıklıgöl platosu yakınlarında yer alan tarihi aktar çarşısındaki baharatçılara gidiyor. Baharatlar içerisinde karabibere yoğun ilgi En çok karabibere ilginin olduğunu belirten baharat satıcısı Mehmet Gişoğlu, “Çiğköftenin yanında da baharat kullanılır. Baharatlarımızın fiyatı 5 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Sumak 20 lira, nane 20 lira, kekik 20 lira, özel tavuk baharatımız var 8 çeşit onun da kilosu 50 lira. Ramazanda baharatlara ilgi arttı. Ot tarzı olanlara değil de daha çok baharatlara olan ilgi arttı. Ramazan ayında biraz nefse hitap ettiği için vatandaşlarımız baharata biraz daha yöneldi. Bizde satılan baharatlar, zencefil, zerdeçal, kuşburnu, ada çayı, en çok karabiber satılıyor” dedi.

Pilavda karabiber kullanılıyor En çok tercihi edilen baharatın genelde karabiber olduğunu belirten Asiye Şeker, "Şu an ben kara çörek ve çiya tohumu alacağım. Genellikle bütün yemeklerde karabiber kullanıyorum. Ayrı bir tat oluyor. Pilava bile kullanıyorum. Fiyatlar artmış ama mecbur alıyoruz” şeklinde konuştu.





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