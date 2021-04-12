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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ramazan alışverişi esnafa ‘doping’ oldu

Ramazan alışverişi esnafa ‘doping’ oldu

Çarşı pazardan detaylar

Alışveriş Gıda Sektörü Kuruyemiş İpekyolu Muhabir 

-Vatandaştan görüntü
-Alışveriş yapan vatandaşlar
-Esnaftan görüntü
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL)- Van’da Ramazan hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü VAN

- Van’da Ramazan arifesinde çarşı pazarda alışveriş yoğunluğu yaşanırken, hareketlilik esnafa doping etkisi yaptı.Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde cadde ve sokaklarda Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle pazar yerlerini hareketlendirdi. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, tezgahlarda özellikle komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitleri ilgi görüyor. Gelen bahar ayıyla beraber fiyatlarında düşüş yaşanan sebze meyve ürünlerine yoğun ilginin gözlemlendiği çarşıda, esnaf büyük sevinç yaşıyor.“Ramazan bereketiyle geldi”İHA muhabirine konuşan Akif Ölmez isimli esnaf, Ramazan ayının bolluk ve bereketiyle geldiğini belirtti.
Özellikle gıda sektöründe yaşanan yoğunluğun diğer esnafa da olumlu yansıdığını ifade eden Ölmez, “Şu an genel anlamda bir Ramazan ayı yoğunluğu var. Gıda sektöründe yoğunluk olması diğer sektörleri olumlu şekilde etkiledi. Önemli olan bu hareketliliği devam ettirmemizdir. Vanımız vaka artışı konusunda diğer illere göre daha iyi gidiyor. Haritamız maviden sarıya döndü. Ancak biz bunu daha ileri götürmeden tedbirlere uyarak Şırnak ilimiz gibi Türkiye’ye örnek il olacağız inşallah” dedi.
Pandemiden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren bir diğer esnaf Ahmet Kaburak ise Ramazan’ın gelişiyle işlerinde bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Kaburak, yine sıkıntılı günler gelmeden her vatandaşın tedbirlere uyması gerektiğini kaydetti.

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