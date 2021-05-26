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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu

- Polisliği bıraktı, köyünde kaz çiftliği kurdu

kaz çiftliğinden görüntüler

Polis Memuru Yurt Dışı Memur Tavuk Üretimi Irak 

-kazların yemlenme görüntüsü
-Drone görüntüsü
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Hollanda’da polis memuruyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle mesleğini bırakarak Türkiye’ye dönen Abdullah Çakır, kurduğu çiftlikte kaz, tavuk ve meyve üretimi yapıyor. Hollanda’da polis memuru olarak görev yaparken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Türkiye’ye dönüş yapan Abdullah Çakır, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 130 dönüm alana kurduğu çiftlikte başta kaz ve tavuk olmak üzere badem, ceviz üretmeye başladı.
Çiftliğinde 600’ü damızlık olmak üzere bin 500 kaz bulunan Çakır, bu sayıyı 5 bine çıkararak yurt dışına kaz ihraç etmek istiyor. Çakır, çiftlikte bulunan kazların her gün beslemesini ve bakımını da büyük bir özveri ile yapıyor. Kazlara talebin fazla olduğunu ve Pazar sıkıntısı yaşamadığını anlatan Çakır, Kars’tan kaz satın almaya gelenlerin dahi olduğunu söyledi.

En büyük hedefinin yurt dışına kaz ihraç etmek olduğunu belirten Çakır, “Yurt dışından kesin dönüş yaptıktan sonra memleketimize biraz faydamız olsun diye burada bir çiftlik kurduk. Meyve, kaz, tavuk bunların üretimini yapıyorum burada. Şu an 600 adet damızlık kazım var, bine yakın da yavru kazlarım var. Bu sayıyı 5 bine çıkarmayı hedefliyorum. Türkiye genelinde toplu satıyoruz, çevreden vatandaşlar gelip alıyor, kaz elimizde kalmıyor. Kaz sektörü farklı, civciv satışı farklı, kesim satışı farklı. Örneğin Kars kazının adı var ama geçen sene 400 adet kazı Kars’a gönderdim. Sadece pişirmesi farklı olduğu için bizden kilosunu canlı olarak 24 liraya alıyorlar temizletip İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 300-400 liraya satıyorlar. Kaz yeni bir sektör inşallah ilimizde üreten kişi sayısı artar, kesimhaneler yapılır. Yurt dışına da ülkemizden kaz gönderilir” dedi.
Kaz ve tavuk üretiminin yanı sıra meyvecilikle de uğraştığını anlatan Çakır, “Ceviz ve badem ağacı ağırlıklı olmak üzere 6 bine yakın meyve ağacım var. Bu sayıyı da artırıp alternatif ürünleri yetiştirmek istiyorum” şeklinde konuştu.
(BMG-OE-
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