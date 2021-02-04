Plastik üretiminde Avrupa'da ikinci sıradayız

-Plastik üretiminden görüntü

-Dursun Çetin ile röportaj

-Genel ve detay



( KOCAELİ -ÖZEL)- Bu hamle ile Türkiye plastik üretiminde zirveye çıkmaya hazırlanıyor- GEPOSB, 1 milyon 400 bin metrekare olan alanını büyütebilmek için bakanlığa teklif sunmaya hazırlanıyor KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, kendi alanını büyüterek plastik üretiminde Avrupa’da ikinci sırada bulunan Türkiye’yi zirveye taşımayı hedefliyor.Günlük yaşamın hemen hemen her alanında kullanılan plastiğin üretiminde Türkiye, Avrupa’da ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’nin en önemli plastik üretim merkezlerinden birisi olan sanayinin kalbi Kocaeli’deki Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB), yüzde 99 doluluk oranıyla hız kesmeden üretime devam ediyor. GEPOSB’un yaklaşık 3 ay önce yönetim kurulu başkanlığını devralan Dursun Çetin, göreve gelir gelmez Türkiye’nin plastik üretiminde Avrupa’da zirveye tırmanması için adımlar atmaya başladı.

Çetin, yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip olan GEPOSB’un alanının 5 milyon metrekareye çıkarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu hamleyle birlikte sanayicilerin yoğun talep gösterdiği ve 1 sene sonra yüzde 100 doluluk oranına ulaşması beklenen Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan üretimle birlikte, Türkiye’nin Avrupa’da zirveye tırmanması hedefleniyor.“5 milyon metre kare alana yayabilirsek o zaman Avrupa’da birinci olur burası”Türkiye’nin plastik üretiminde Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu belirten Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çetin, “Avrupa’da birinci hale gelebilmek için Gebze’deki Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nin alanının büyütülmesi lazım. Hatta ortak Organize Sanayi Bölgesi bile kurulabilir yine Gebze içerisinde. Ama uzak bölgelerde bu iş olmaz, zor. Çünkü bütün altyapı burada. Plastik üretimindeki girdiler çok fazla, makine, ekipman, robot, hammadde, kalıp, bunlar diğer üretim şekilleri gibi değil. O yüzden büyükşehre ve büyük metropollere yakın olması lazım. Önümüzdeki dönemde genişleme alanı veya yeni bir OSB kurulmasıyla ilgili alan proje hazırlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunacağız. Bakalım, artık oradan ne cevap gelir, göreceğiz. Şu anda burası yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekare alana sahip. Bunu yine Gebze bölgesinde 5 milyon metre kare alana yayabilirsek o zaman Avrupa’da birinci olur burası. Çünkü ekipman, o istek var buradaki sanayicide” dedi.

“Önümüzdeki sene burası yüzde 100 dolu olacak”Yapılan hamle ile Türkiye’nin dünyada dördüncü sıraya yerleşebileceğini söyleyen Çetin, “Çünkü Avrupa’da birinci olduğumuz zaman baya bir tonaj madde işlenecek ve her alanda kullanıldığı için de bu plastik üretiminin sürecini uzak bölgelerde yapmak çok zor, Bilecik’tir, Eskişehir’dir veya başka bölgelerde yapmak çok zor. Buranın İstanbul’a yakın olması lazım. Havayolu, demiryolu ve limanlara yakın olması lazım. Burası da en uygun bölge. Onun için zaten çok isteniliyor bu bölge, o yüzden yüzde 99 doluluk oranlarına geldi. Önümüzdeki sene burası yüzde 100 dolu olacak, yer kalmayacak. Herkes çok sıkışık durumda üretim yapıyor. Talep de çok fazla sanayicilerden. Burayı İnşallah alan proje hazırlayıp sunduğumuzda kabul olursa, proje netleşirse Gebze bölgesinde, Kocaeli bölgesinde yine buraya yakın bir alan tahsil edilirse OSB’yi büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.





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