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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı

Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı

Perde dükkanından görüntü

Düğün Sezonu Uttu 

-Müşterilerden görüntü
-Esengül keren röportaj
-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de düğün sezonun açılması ile birlikte evlerini kurma telaşına giren çiftler, perdecileri doldurmaya başladı.
Mardin'de ikinci kademe normalleşme sürecinin başlamasıyla düğün sezonu açıldı. Kısıtlama sürecinde düğünlerini erteleyen çiftler bir taraftan düğün hazırlıklarını yaparken diğer taraftan da evlerini kurmanın telaşını yaşıyor. Evi gösteren en önemli detay olan perdeyi atlamak istemeyen çiftler İstanbul perdenin yolunu tutuyor. 10 markaya ev sahipliği yapan İstanbul Perde işletmecisi Esengül Keren, düğün sezonunun açılmasıyla beraber yeni ev kuracak olan çiftlerin perdelere yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Keren, "Evlenecek olan çiftler ev hazırlığı yapmaya başladı.
Evlenecek çiftlerin ikinci durağı perdecilerdir. Çiftlerin perdelere yoğun şekilde talep göstermeye başladı.
Bu yoğunlukta bizi memnun etti. Her bütçeye uygun perdelerimiz mevcuttur. Bu yıl evlenecek kişi sayısı çok olmasından dolayı işlerimizdeki yoğunluktan memnunuz" dedi.

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