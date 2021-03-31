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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pazarcılar hafta sonu tezgâh açmak istiyor

Pazarcılar hafta sonu tezgâh açmak istiyor

halden drone detayları

Hafta Sonu Alışveriş Fedakarlık Pazarcı Esnafı Piknik Alanı 

-farklı açılardan detaylar
-hal içerisinden detaylar
-sıra ile başkanların konuşması
-Arşiv pazar detay görüntüleri

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Aksu: "Kısıtlamalarda marketlere tanınan imkân pazarcılara da tanınmalı" BURSA

- Türkiye'nin dört bir yanında hafta sonu uygulanan kısıtlamalarla birlikte mahallelerde tezgâh açamayan pazarcılar, marketlere tanınan imkânın kendilerine de tanınmasını istedi. Hafta sonu marketler gibi kendilerinin de pazarlarda tezgâh açmak istediklerini belirten Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, "Eğer fedakârlık gerekiyor, konu sağlık ise bunu hep birlikte yapalım. Hiçbir yer açık olmasın. Açıksa hep birlikte kapalıysa hep birlikte kapanalım. Bir kesim mutlu olurken, diğer bir kesimi ise mağdur etmeyelim" dedi.
Pazarcı esnafı, sanki sadece pazarlarda korona virüs varmış gibi gözükmesinin doğru olmadığını söyledi.

virüsün markette de, parkta da, piknik alanında da, havada da olduğunu ifade eden esnaf, gerekiyorsa bütün tedbirler alınarak pazarların da açılması gerektiğini savundu.“Marketler nasıl açıksa, biz de pazar tezgâhlarımızı kurmak” istiyoruz diyen Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, "Yani onlar da, biz de kazanalım. Ancak bunun tek taraflı olduğunu görüyoruz. Sabah güneş doğmadan, yağmur kar demeden, gece yarısına kadar tezgâh açarak evine ekmek götürmeye çalışan pazarcı ensafı, salgın döneminin en mağdur kişilerinin başında gelmektedir. Özellikle hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle tezgâhını açamayan esnafımız oldukça zor günler geçirmektedir. Salgınla birlikte internet üzerinden satışlara ek olarak her köşe başındaki marketlerle pazarcı esnafını umutsuzluğa düşürmüştür. Bizler pazar yerlerinde korona virüs satmıyoruz. Hizmet verdiğimiz pazar alanları, hava cereyanının sağlandığı ve taze günlük ürünlerin vatandaşla buluşturulduğu yerlerdir. Mübarek aylarda halkı bu hizmetten mahrum etmeyi, doğru bulmuyoruz. Tabi ki Türkiye hatta dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Pazarcı esnafı olarak sürecin başından beri elimizi taşın altına koymaktayız. Ancak artık marketlere tanınan ayrıcalıktan rahatsızlık duyuyoruz. Eğer fedakarlık gerekiyor, konu sağlık ise bunu hep birlikte yapalım. Hiçbir yer açık olmasın. Açıksa hep birlikte kapalıysa hep birlikte kapanalım. Bir kesim mutlu olurken, diğer bir kesimi ise mağdur etmeyelim” dedi.
Bursa Sebze ve Meyve İşadamları Derneği Başkanı Aydın Akyol ise, “Salgından dolayı, pazar yerlerinin kapanmasıyla bizlerde zarar görmekteyiz. Pazar yerlerine de HES kodu sistemi uygulanıp kontrol sağlanabilir. Güvenlik koyarak bazı zorlukları aşmamış mümkündür. Marketlerin açık olması belki doğru bir karar olarak görülebilir. Ancak sebze almaya gidenlerin meyve canı çekenlerin marketlerdeki yoğunluğu arttıracağına pazardan alışverişini yapabilir. Pazar yerlerinin açık olması, marketlerde oluşan yoğunluğu önemli ölçüde azaltacaktır. Sadece mahallesindeki pazar alanına gidilebileceği için pazar alanları da yoğun olmayacaktır. Pazar esnafı kapalı olması haldeki dönüşümü de etkiliyor. Şu ân tam üretim zamanındayız. Çilek, salatalık, patlıcan ve kabak gibi ürünler 1 gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Hafta sonu pazarlar açık olmadığı için bizler de bazı günler hali kapamak zorunda kalıyoruz. Yani hem tüketim, hem üretim, hem de sevkiyatta sıkıntılar ortaya çıkmış oluyor. Bir an önce bunun için bir çözüm bulunması gerekiyor” diye konuştu.

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