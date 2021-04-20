Patates ve soğan hareketliliğinden üretici de memnun tüketici de

-patates ve soğan görüntüleri

-araçlara yükleme

-hal esnafı ile röportajlar

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( EDİRNE -ÖZEL) EDİRNE



- Üreticinin alıcı bulamadığı için depolarda çürümeye terk ettiği patates ve kuru soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtması, hem üreticiyi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindirdi.Edirne halinde yeni mahsul patates ve soğan, 1 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Eski ürünün fiyatı ise 1 lira 20 kuruştan satışa sunuluyor.Niğdeli patates nakliyecisi Ümmet Şahin, tarlada fiyatı 20 kuruş olan patatesin devlet tarafından 85 kuruşa satın alındığını, bunun da üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.



Edirne Sebze Meyve Hali esnaflarından Müslüm Şahin, patates ve soğanın bedava dağıtılmasından dolayı işlerin azaldığını, ancak üretici bakımından iyi bir uygulama olduğunu kaydetti.

“Devlet bedava dağıtıyor şu an”Şahin, “Patates nakliye, işçilik dahil olmak üzere bize 1 lira 70 kuruşta mal oluyor. Yalnız bir liraya da mal olan patatesler var. Onlarda devlet kanalıyla bedava dağıtılıyor. Devletin dağıttığı kesime biz de patates dağıtıyorduk. Biz esnafa satıyorduk. Esnaf da onlara götürüp satıyordu. Şu anda o sektör ortadan kalktı. Devlet bedava dağıtıyor şu an. Bir yandan iyi yani. Üreticinin elindeki stokların erimesi için. Çiftçiyi de düşünmek lazım. Taze kuru soğanın bir lira 60-70 kuruş, eski soğanın satışı bir lira 20 kuruş” dedi.





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